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E, sad smo stvarno sve videli: Mića u duelu sa Janjušem, nećete verovati u kojem sportu su odmerili snage! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ako vas je nekad zanimalo kako bi izgledalo da Lepi Mića igra stoni tenis, danas to imate priliku da pogledate!

Takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu "Elite 9" često znaju da pokažu svoju kreativu stranu i da naprave nešto čime mogu da se zabave i popune slobodno vreme, kog očigledno nekad imaju na pretek.

Oni su danas prevazišli sve granice, pa su čak napravili i i stoni tenis u dvorištu Bele kuće od materijala koji su našli oko sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Svako je želeo da se oproba u ovoj sportskoj aktivnosti, a snage je čak odmerio i Lepi Mića, koji je po ko zna koji put pokazao da su godine samo broj i da mu ništa ne mogu.

On je ušao u duel sa Markom Janjuševićem Janjušem, a ostali takmičari su sve vreme pažljivo posmatrali sa strane i bodrili Miću jer se u ovome odlično snašao iako kako on kaže godinama nije igrao ovaj sport.

Poznato je da je Mića neko ko je jako disciplinovan i da svakog dana pre svih ustane kako bi mogao da ispuni svoj ritual jutarnjeg plivanja, u kojem ga čak i veliki minus i zima nikad nisu sprečili.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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