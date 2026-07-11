ŠOK: Matorin bivši drug siguran da je Dragana bacila oko na Asmina, bez dlake na jeziku dao sud o njenim brutalnim sukobima sa Durdžićem! (VIDEO)

Cimi žestoko prokomentarisao sukob Matore i Asmina koji je poslednjih dana u Beloj kući izazvao opštu pometnju!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" voditeljke Maša Mihailović i Anastasija Brčić ugostile su negadašnjeg takmičara "Elite 9" Cimija. On je odmah na samom početku komentarisao žestok sukob koji ima njegova bivša drugarica Jovana Tomić Matora sa Asminom Dirdžićem, a Cimi je siguran da je njega devojka Dragana Stojančević bacila oko na Asmina.

- Asmin je svašta rekao Matoroj i rekao je da je primetio da ga Dragana gleda. Da li je on jedan od tih muškaraca koji se svideo Dragani?

- Da, 100%. Asmin ne bi lagao za takve stvari, rekao bi nešto drugo da joj napakosti. On nije ružan, ima svoje rezime, Majami i to. Poštovanje za njega. On je sad sa Majom, bio sa Stanijom, pa nećemo da se lažemo. Kad budu izašli ko li će znati. Matora je tu godinama i vokabular joj je prebačen na Elitu, ume da se odrbani i da kaže pametno, a tako i treba. Tako bih se i ja branio, ali je ona tu duže i iskusna je. U Železniku su namazani ljudi. Šta god Asmin mislio nikad mi ništa nije rekao, pomogao mi je da me digne kad sam tamo pevao - rekao je Cimi.

- Da li je Asmin bio previše brutalan u rečima koje je rekao Matoroj? Udarao je na pokojnu majku - dodala je Maša.

- Oni su se klali intelektualno, ali je Asmin došao do limita. Beograd je metropola, a Matora je intelektualno inad njega. Šta će on kao i svaki seljak ručna i spovanje, a ja stvarno ne podržavam to udaranje na majke. Ja sam protivnik toga - pričao je on.

- Da li si se čuo sa njenim bratom?

- Da, dobri smo mi. Meni se nije svidelo jer je 30 puta pomenuo mene. Namazan je i pamti šta se desilo. Nije on glup i pominjao je mene, a Matora ništa nije rekla osim da je boli uvo i za mene i za njega. Kad je video da ona ne reaguje onda je još jače krenuo da pominje mene - nastavio je Cimi.

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Autor: A. Nikolić