Kad si mogla Daneta, mogla si i mene... Terza doživeo prosvetljenje, shvatio šta je izgubio zbog Sofije, pa priznao da je okrenuo list: Tvoja dobra osobina je da MUZEŠ LJUDE ZA PARE (VIDEO)

Terza nakon cele sezone shvatio da je zbog Sofije izgubio ženu i dete!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Bori Terziću Terzi.

- Što se tiče ovih nominacija, Sofija i ja smo prošle sezone uradili šta smo uradili, a uradili smo lošu stvar, tako je bilo suđeno, a ja verujem u sudbinu. Što se tiče tebe Sofija, smatram da si neiskrena, da si bila neiskrena u našem odnosu, pogotovo ove sezone, i sve te stvari koje mi kažeš, da si namerno razje*ala moju veridu, da zbog tebe ne viđam dete, udaraš mi na neke stvari, a i osmica mi deluje da si namerno ušla sa mnom u priču da bi ti imala priču, vrtim filim i ne verujem da je to bilo iskreno. Mislim čim si mogla da iskorišćavaš Daneta za pare, mogla si i mene za priču. Moram da pomenem i situaciju kada si rekla Dači da sam ja prvi za osvetu, nakon našeg poverenja, iskreno nije mi jasno zbog čega sve to, ali bilo je i drugih momaka u našem odnosu. - rekao je Terza pa je dodao:

- Strašno je kada devojka od 20 i kusur godina se ljubi sa čovekom od 70 i kusur godina, karma je čudo, pa Sofija se klela u porodicu da se to nije desilo, a onda sve izašlo. Meni je strašno da si to sebi dozvolila, a ako si to radila zarad popularnosti je strašno. Strašno mi je to što mi kažeš da sam ja tvoj potrčko da bi me povredila, da sam ružan, a ona se ovde najviše izblamirala, to je ono što je najgore. Naša priča je ispričana, a mene čeka život i rešavanje mnogih stvari, a nju treba da bude sramota da bude sa čovekom od 70 godina, da ti se roditelji svađaju napolju, a ti Sofija draga nemaš ni stida i blama - rekao je Terza, a Sofija se smejala.

- Ti meni nisi rekao nijednu dobru osobinu ? - upitala je Sofija koja se smejala.

- Pa nemaš je, ti si jedno lepa, a pažljiva si kada hraniš druge momke, ti si se izblamirama, ti si klošarka. Mešaš se u tuđe priče, a mene je blam kada vidim kakva je ona osoba, dobra osobina ti je da muzeš ljude za pare. Sofija tebe tvoj otac ne poznaje, nemoguće je da on ne zna šta mu ćerka radi i čime se bavi, da ide u Skoplje da spava sa dedom - dodao je Terza.

- Ja se razmišljam koga da nominujem, ali verovatno ću nju, da ne pominjem to što mi je ona vređala dete. - dodao je Terza.

- Njega je sramota to da kaže, ona ga ismeva a on zbog nje izgubio ženu i dete - dodao je Asmin.

- Ljudi ona se smeje što sam ja izgubio ženu i dete, meni će MIlica sve vreme prebacivati to, to što mi je vređala dete, a ona meni da uradi to, još da mi kaže da kupim detetu igračku, ovo je njen blam, a ja sam u kanalu jer sam se pomirio sa tobom, ovde sam te gledao, ali napolju neću nikada, da ti tako budeš kvarna, sram te bilo. Ona mi se smeje a zna kakav problem imam napolju. Meni ovo nije potrebno, ja sam mogao da budem kao Đukić, ali eto želeo sam da budem sa njom - rekao je Terza.

- Što se tiče Asmina, tvoj priču napolju ne bih komentarisao, ali svađe tebe i Maje su morbidne, svesni ste vi toga, vređao si sve žive, a moji i tvoj odnos je takav da smo ušli u sukob zbog Sofije i Maje. Ostavljam Asmina, jer ona meni namerno sada udara na dete i na celu priču - rekao je Terza.

- On je težak folirant, ja njemu ništa ne verujem, svaki put kada zine on slaže, a ovo što me je nominovao je dobro uradio, a njemu je Asmin vređao porodicu - dodao je Sofija.

- Njemu je teško, a Sofija ga sprda, a on doziva ćerku u snu - rekao je Asmin.

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Autor: N.B.