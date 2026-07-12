Preokret! Maja se izvinila Asminovoj porodici zbog laži koje je izrekla, pa osula drvlje i kamenje po Sofiji: Zbog frižidera i goriva gaziš preko mrtvih! (VIDEO)

Maja se nakon silnih poniženja i uvreda ovratila porodici Durdžić.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Maji Marinković.

- Samtram da smo nas dvoje jedno drugo unakazili uvredama. Laži sam neke izgovorila prošle subote, želim da se izvinim. Ja sam izmislila kako bih ha što više ponizila. Ljudi to sa pravom zloupotreblčjavaju. Mislim da smo jedna od najbolenijih veza, ali imamo najiskreniju emociju. U našem odnosu postoje samo reči koje su izrečene, ali su gore od prevare. BNajviše ostrašćenost imaju mupkarci jer su ljubomorni jer je prva tema. Videli smo dokazano na nekim klipovima da je njemu sve bilo na dlanu dostupno. Ljudi bi bili bolesni kad bi naš odnos komentarisali dobro, ali mi opet zaspimo zajedno. Ja njega volim i žao mi je što smo postali blam. Neko može da prdne, a ljudi će da kažu da se uk*kio. Najbitnije mi je da sam demantovala ono što sam izgovorila. Pred kraj rijalitija neke stvari trebajku da izađu na čistac. Ljubav je veća od svega - rkela je Maja, pa se odvrnula na Sofiju:

- Ja ne mrzim Sofiju i nemam poriv da je vređam. Sofija, ja sam neko ko je u spoljnom svetu prošle godine bila na vašoj strani jer to može svima da se desi. Ja sam školski primer osobe koja je pravila najveća sr*nja, a nikad nisam bila omražena. Mislim da si mnogo kavrna i loša, gaziš preko mrtvih da dođeš do cilja. Kao da želiš da se Milica što gore oseća. Dane je najvreća sramota i blam jedne devojke. Zbog frižidera i goriva si spremna da budeš sa čovekom koji deka može da ti bude. Ja nikad nisam bila sponzoruša. Pokušala si da spletkariš i u mom odnosu. Najviše mi je smetao njegov okret glave, ali muško kao muško. Imala si lošu nameru. Rekla si da Dača želi da spletkari, ali to si ti. Nisam se toliko primila na to. Ceo svet zna koliko sam ljubomorna kad volim. Stvarno mislim da si loša osoba i ne vidim u tebi ništa dobro. Katastrofalno je da ti kupuje donji veš na malo ili veliko - rekla je Maja.

- Ja ću napolju pokazati kako štitim moju porodicu, a vi pokažite vaše - rekao je Asmin.

- Više puta sam se zahvalila Maji na podršci, ne osećam ni sad animozitet. Ona samu sebe ubedi da je nešto istina. Iz afere Dane je sklopila svoju istinu - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Anđić