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PONOVO POKAZALA SVOJU NEMOĆ! Maja uništila Staniji sve stvari i ispolivala joj krevet, od ovoga ne može dalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković definitivno ne može da izdrži loše komentare od strane Stanije.

U toku je emisija "Nominacije". Na red je došla Stanija Dobrojević koja je započela svoju nominaciju sa Asminom Durdžićem, njenim bivšim verenikom koji je pre nekoliko meseci uplovio u ljubavnu vezu sa njenom drugaricom Majom Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Stanija ovom prilikom nije imala lepe reči za ovaj ljubavni par, zbog čega je posbeno izbeđala Maju, koju je po ko zna koji put nazvala sutlijašicom. Nju je ovo posebno pogodilo zbog čega je prvo gađala Staniju sa stvarima koje je imala ispred sebe, a onda je uzela vodu i ispolivala je.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, ni to joj nije bilo dovoljno, pa je otišla u Odabrane gde boravi Stanija, pa je uzela tečnost za sudove kako bi uništila njene stvari.

Prvo je krenula sa njenim krevetom, pa je prešla na plastične kutije u kojim joj stoji garderoba. Kada je potrošila svu tečnost, uzela je Stanijinu kozmetiku kakobi i sa tim uništila njene stvari.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

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