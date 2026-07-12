LUPILA JOJ ŠAMAR REALNOSTI! Stanija izlaganjem vratila Aneli na fabrička podešavanja: Melvida ti sređivala sve, aljkavušo, pereš ruke u bazenu (VIDEO)

Stanijine reči ostavile sve bez teksta, otkrila Anelinu i Asminovu igru!

Tokom reklamne pauze, Stanija Dobrojević je nastavila sukob sa Aneli Ahmić. Naime, Stanija je doživela pomračenje zbog Anelinih reči:

- Primila si četiri polna organa, ostavljala dete od dva meseca da afterišeš, a onda sam ti ja problem. Varao te na svakom koraku ali ja sam ljubavnica, ustaješ ovde da ja budem kriva, a ti po štekarima, pozdravi i Situ Ahmić pitaj je da li je ponosna - govorila je Stanija.

- Šta istina boli da si me upropastila - vikala je Aneli.

- Je l ti sestra ponosna što si joj unuče ponizila, jer Arija nije bitna, bitnija je Nora zbog Stanija priče, štroko jedna, pereš ruke od šteka i sperme u bazenu. Rekli su Mustafa i Mevlika kako si prljava i štrokava, Melvida ti čistila dve godine, sram te bilo, nisi ni žena ni majka - vikala je Stanija.

- Ovo je dokaz da podržavaš Asmina - govorila je Aneli.

- Pikirali ste me, ali ja sam iznad vas, klošarka štrokava, svi su pobegli od tebe, ja došla posle tri godine tvojih orgija ovde, a ja ti i dalje kriva, štroko - rekla je Stanija.

- Došla si da me vređaš - vikala je Aneli.

- Ne vređam, govorim vam ko ste i šta ste. Ti i tvoja porodica, ali Gorfica dolazila ispred moje zgrade da se slika, šta drugo da kažem - rekla je Stanija.

- Ti se sada buniš na Maju Marinković, ali vi nastavite ja izlazim iz ove sage Marinković Durdžić, Dobrojević, mene to više ne zanima - rekla je Aneli.

- Tebe ni tvoje dete ne zanima - rekla je Stanija.

- Pokazala si svojim ponašanjem, ko si i šta si - rekla je Aneli.

- I ti peri ruke u bazenu, ti koja si za osam sati sišla sa Lukinog, pa u hotelu sa Asminom. tebi je bolje da budeš pred kamerama, manje ćeš biti poprcljiva nego napolju, ko zna šta ćeš tamo raditi, Štek mama molim te ćuti- dodala je Stanija.

Autor: N.B.