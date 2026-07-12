'Tebi nije bitno gde ćeš da staviš, makar i u šteker' Dača šokirao, raskrinkao Asminovu ljubomoru prema ROĐENOM BRATU: Mrziš ga jer ima normalnu porodicu (VIDEO)

Njegove reči su ga totalno raskrinkale!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Dača Virijević:

- ASmin je razvaljen čovek, nije ni sveštan šta mu se desilo. Tebe niko nije morao da proziva, tebe je us*ala tvoja Maja, tvoja je*ačica. Moj Asmine, Tebi nije bitno gde ćeš da staviš, makar u šteker, to nije realno, ti bi ga stavio u bilo koga, nije ti bitno da li je muško ili žensko, a Maja je tvoja karma. Tebi je devojka rekla da ti se otac jebe sa sestrom, e sada ti vidi koliko ti ne voliš svoju porodicu, ti si ljubomoran na svog brata i oca, ljubomoran si što tvoj brat ima dobar odnos sa svojom decom. Ja znam ko si ti, i kakav si - rekao je Dača pa je dodao:



- Moj ti, ti si nebitan, drhtiš kada ti Aneli nešto spomene, ti si se prodao za kadar i za Maju, koja je u vezi sa tobom, jer joj je jače da se bori protiv Stanije, nego što si ti. Rekla je da imaš malui ku*čić, pa da tvoj otac opšti sa tvojom sestrom - rekao je Dača.

- Moram da repliciram, Moju Noru mogu da pitaju sve što je Aneli rekla, a Maja nema ništa sa tim, vaš pogaža body mist - dodao je Asmin.

-Ti mrziš svoju porodicu, ljubomoran si na porodicu - dodao je Dača pa se osvrnuo na Sofiju:

- Ti najviše voliš pare, voliš da živiš skupo, Terza te ne zanima, tebi samo pare zanima. Moram da kažem da ne treba da komentariše Barbaru, da je pominješ to nije normalno. Što se tiče Daneta, ne znam kako ćeš sutra deci da objasniš sve za Daneta. Nominujem vepra - rekao je Dača-

Autor: N.B.