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Trk na Pink! Upravo počinje izbacivanje u Eliti, VI odlučujete ko zauvek napušta Belu kuću osam dana pred SUPERFINALE

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pratite uživo na Pink televiziji!

Upravo na TV Pink počinje još jedna emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević će u svom studiju ugostiti podršku nominovatnih takmičara ''Elite'', dok će učesnici u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa Darkom Tanasijevićem o temama koje su obeležile prethodnu nedelju u rijalitiju.

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović

Nominovani za ovu nedelju su Maja Marinković, Sandra Todić, Bora Santana , Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, a na vama je da odlučite ko će večeras napustiti imanje ''Elite'', zato glasajte za svoje favorite, a emisiju Izbacivanje pratite uživo na TV Pink!

Počele prijave za Elitu 10﻿﻿﻿

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima primiče se kraju, a već počinju pripreme za narednu, jubilarnu desetu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne!

Naime, na svom profilu na Instagramu oglasila se direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.

Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Autor: Teodora Mladenović

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