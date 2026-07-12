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POSVETIO SE SEBI: Terza zaboravio na dramu i bacio se na trening, marljivo radi na svom izgledu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza je na imanju iskoristio vremen na najbolji mogući način, vežbajući i održavajući svoju formu.

Dok su pojedini učesnici birali odmor i opuštanje, Borislav Terzić Terza je odlučio da vreme iskoristi za trening.

Foto: TV Pink Printscreen

Od stolica napravio je sprave za vežbanje i posvetio se vežbama, pokazujući da ne zapostavlja fizičku formu ni tokom boravka u “Eliti 9”.

Foto: TV Pink Printscreen

Serijom vežbi aktivirao je sve mišićne grupe, a trening je odradio sa punom koncentracijom.

Iako su poslednjih dana pažnju javnosti uglavnom privlačili njegovi odnosi i sukobi u Beloj kući, Terza je ovoga puta pokazao drugačije lice, posvećenost zdravim navikama i održavanju forme.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostaje da se vidi da li će ovakav ritam zadržati i u narednim danima boravka na imanju.

Podsetimo, Terza je prethodih dana imao sukob sa svojom partnerkom Sofijom Janićijević, gde su jedno drugome prebacivali u svađi stvari iz prošlosti. On je pokazao da i dalje nije prešao preko njene afere sa Danetom (70), dok je ona njemu natrljavala njegovo očinstvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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