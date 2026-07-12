'Vidim svetlo na kraju tunela, ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke' Vučić pokazao kako izgleda Nacionalni stadion i šta je sve urađeno:

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je nakon obilaska radova da se veliki projekti nastavljaju uprkos izazovima i da će Srbija biti predstavljena na najbolji mogući način.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Ekspo gradilište u Surčinu sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.

- Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju, hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela. Ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke i predstaviti Srbiju u svetu na najbolji mogući način - napisao je predsednik u opisu svoje najnovije objave na instagramu.

Predsednik je potom pokazao trafostanicu koja je izgrađena za manje od godinu dana i čestitao izvođačima radova, poručivši im da su izuzetan posao uradili.

- I samo da vam pokažemo još da vidite kako napreduje stadion. Samo da vidite ovde kako veličanstveno izgleda stadion. Nema veze, pokisnućemo, ali samo da vidite, ljudi, kako čudesno izgleda stadion i kako sam srećan. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Meni deluje malo manje, ja sam navikao na onu atletsku stazu na Marakani, ali 20 puta smo proverili, sve je po najvišim svetskim standardima i biće onako upakovano kao bombonjera. Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo dakle spoljne radove, krov da se postavi i sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, biće fascinantno dekorativno svetlo kojim ćete moći da se ponosite. Hvala svim ljudima. Hvala vam, ljudi, čuda činite i sve ono što je izgledalo nemoguće postaje moguće i još je trka sa vremenom, ali uspećemo i pobedićemo i hvala vam i živela Srbija - poručio je predsednik Vučić.

U prethodnoj objavi, predsednik je pokazao kako je iskoristio ovo nedeljno prepodne.

- Obilazak Ekspa u nemogućim uslovima. Bar sam Siniši uništio nedeljno prepodne... - napisao je Vučić na Instagramu uz video-snimak dok vozi automobil u kojem je na mestu suvozača ministar Mali.

Mali je istakao da je predsednik rešio da obiđe Ekspo uprkos lošim vremenskim uslovima, dok je Vučić poručio da Ekspo, u svakom slučaju, mora biti završen do 1. decembra ma koliko teško bilo.

- Mnogo si ti stručan, ne znaš koliko je dobra kiša. Sećam se, kad ova kiša pada, kad počne da naliva klip kukuruza, to su odlične stvari. Za Ekspo makar da imaju one radnice koje rade unutrašnje radove, to je super stvar i verujem da ćemo i danas moći da ih vidimo - rekao je Vučić.

Dodao je da će popodne biti u Jadranskoj Lešnici i da se nada da će sve biti u redu.

- Bez rada, nema napretka, a odmor je za neke druge ljude - rekao je Vučić.

Beograd će od 15. maja do 15. avgusta naredne godine biti domaćin Ekspa sa temom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve".

Autor: S.M.