OVO JE I ISTORIJA I BUDUĆNOST ISTOVREMENO! Vučić o Ekspu: Nema rada bez pritiska

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prilikom obilaska radova na gradilištu Ekspo 2027 u Surčinu, opisao je kako će se razvijati projekat.

- Ovo će biti čudesno mesto, do kog se lako i brzo dolazi. Ovo je i istorija i budućnost istovremeno, zahvaljujući našim ljudima i svakodnevnom pritisku, bez toga nema ništa. Nema nikada dovoljno rada bez pritiska. Pritisak je podrazumevajući. Nema rezultata bez pritiska. Morate da uradite veće stvari nego što ljudi od vas očekuju - naveo je predsednik.

