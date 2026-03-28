'DO SADA NISAM VIDEO TAKVO LICEMERJE' Vučić o tragediji na Filozofskom fakultetu i dvoličnosti blokadera: Niko juče nije rekao - 'ŽAO MI JE TE DEVOJČICE' (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilišta u okviru projekta ''Ekspo'' 2027.

Na terenu je, i pored lošeg vremena, sa predsednikom bio i ministar Siniša Mali.

Predsedniku Aleksandru Vučiću je ovom prilikom predstavljeno kako će izgledati povezivanje centra Beograda sa aerodromom, zatim sa Nacionalnim stadionom i potom sa Obrenovcem.

- Dalje će biti potrebno da se spoji Obrenovac i Valjevo. Devet kompozicija stiže, ići će na 15 minuta. Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou - rekao je Vučić.

Kaže da ga najviše muče radovi na nacionalnom stadionu, i dodaje da ga je posebno oduševio snimak radova iz vazduha.

- Čekaju za stadion dozvolu za postavljanje krova mesecima, niko živ neće ništa da potpiše, i tako vam to ide. Kada ljude plaše svakog dana, i kada su zloupotrebljavali jezivu tragediju godinama, neke tragedije i po tri godine, logično je da tako to ide - istakao je Vučić.

Ipak, ističe da će radovi na Nacionalnom stadionu biti gotovi na vreme, i kaže da je posebno ponosan što ćemo imati 20 učesnika više nego Astana na Ekspu.

- To je velika stvar, teško da će to ikada iko dostići - naglasio je predsednik.

Dodaje da se nada da ćemo za godinu ili dve imati na Nacionalnom stadionu finale Lige Evrope.

- To će biti podstrek za decu koja treba da igraju fudbal u budućnosti, i koji će to bolje da vide od nas matorih - kazao je predsednik.

O pruzi Beograd Budimpešta Vučić kaže da su u toku testovi, i da je naš Soko juče prvi put ušao na teritoriju Mađarske.

- Biće zadržavanje oko 20-25 minuta, ukupno će biti potrebno oko 3 sata od centra Beograda do centra Budimpešte - rekao je predsednik.

On je rekao da je zadovoljan napretkom radova, čak i kada se ne smeje kao ministar Mali.

- Ovo su velike, strateške stvari. To je od neverovatnog značaja - rekao je predsednik.

Ristovski je pitao da li će biti kulturnih sadržaja u ovom kompleksu, na šta je Vučić rekao da će naravno biti, i da će naš paviljon ostati za budućnost.

Predsednik dodaje da će radovi biti gotovi do decembra, i rekao je da nam fali radnika, posebno građevinaca.

- Vidite da rade i po ovakvoj kiši, moraju da stignu. Svakog ponedeljka Siniša njih riba, svakog utorka ja ribam Sinišu, i tako - kazao je Vučić kroz smeh.

Predsednik dodaje da imamo veliki broj radnika iz Turske, Indije, Nepala, Bangladeša...

- Kod nas su plate sve bolje i veće, ljudi neće da rade teške građevinske poslove. To je neminovnost, činjenica. Standard raste, plate u Beogradu su enormno visoke. U četiri opštine, Novi Beograd, Savski Venac, Stari Grad i Vračar, prosečne plate su prelazile 1600 evra. To je na nivou Slovenije - naglasio je on.

I pored toga, Vučić kaže da se moramo boriti protiv nejednakosti i činjenice da su plate manje u opštinama na jugu.

- Penzioneri i najsiromašniji moraju imati veće prihode, a za sve to nam je potreban rast. To su stvari od ogromnog značaja, i zato mislim da je ovo baš divno, da se ponosi svako od vas. Nadam se da će pre kraja decembra biti završena stanična zgrada u Novom Sadu. Novi Beograd će biti gotov do kraja godine, to će biti velelepna stanična zgrada, imamo ogroman broj ljudi koji koristi to čvorište - istakao je predsednik Vučić.

Dodaje da uskoro počinju fizički radovi na metrou, i kaže da će to pozicionirati Beograd kao metropolu u svakom smislu.

- Vidim da sve više stranaca dolazi da živi ovde, poštuju politiku Srbije, mislim na spoljnu - naglasio je on.

O napadima na pojedine novinare zbog izveštavanja o tragediji na Filozofskom, Vučić kaže da ne želi da se meša.

- Ne želim da se mešam, nisam kao ljudi koji su, ne tri godine, već... Mnogo više i mnogo duže u ovoj zemlji tužili, sudili o odlučivali o drugostepenom postupku i uvek su sve znali. Nisam do sada video takvo licemerje. Gde su u stanju da promene ploču u odnosu na one koju su imali 3 godine. Naravno da ću da reagujem kada neko izgubi život, tako tragično. Šta im je smetalo, jer sam rekao da je prvda najvažnija? To sam rekao za svaku drugu tragediju. Ja nemam dve priče, različite priče, uvek imam istu. Za nas jeste važno, čekamo nadležne da izađu sa svojim nalazima, kakvi god da budu. Može nešto da mi se dopada, nešto ne, ali neću govoriti pre toga. Tužilaštvo, policija, i presudu donosi sud. Nama su nažalost univerziteti i faklulteti unuštavani, to je bila terminalna faza. I to samo zbog straha od konkurencije, kada smo najavili dolazak stranih fakulteta... Da deca ne idu da studiraju preko... Ali dobro, uvek dođe vreme odgovornosti, i jedino mi je mučno što niko od njih juče rekao da im je žao te devojčice. Nikada im nije bilo žao, ni dece u Duboni, Orašju... Samo im je bilo važno da se dokopaju vlasti. Pozivam sve da se bave istražovačkim novinarstvom, a ne poslovima policije i tužilaštva - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da svi novinari ćute na to što je profesoru Milošu Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku i da je zadržan na granici, dok su svi danima pisali o Severini.

- Ko god hoće da kaže nešto o srpskim stradanjima, ne može da uđe u Hrvatsku. "Evropske vrednosti". Nadam se da će sada kada sam ja to rekao MIP da uputi protestnu notu Hrvatskoj. Takva arbitrarnost je do sada nezabeležena u Evropi - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je dobio informacije o sastanku Kurtija i Makrona, iz kabineta francuskog predsednika.

- Ako me pitate da li će neko da ograničava upotrebu srpskog oružja, o tome donosim odluku samo ja, i niko drugi. Zna se kako to ide po pravilu službe. Mi imamo oružje baš zato da bi čuvali mir - dodaje predsednik.

Kaže da se Kurti hvalio nečime u saopštenju, ali da toga u razgovoru sa Markonom nije bilo, i da neće više da govori detaljno o tome.

Za kraj obilaska, predsednik je pozvao građane da sutra izađu na lokalne izbore, i da sve mora da protekne u miru, a posebno je apelovao na aktiviste svih stranaka da ne zaborave da se tokom noći menja sat.

Autor: D.Bošković