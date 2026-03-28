'SRBIJA RADI, SRBIJA SE GRADI, SRBIJA IDE NAPRED' Vučić: Ekspo je strateška stvar za Srbiju, a rekordan broj zemalja učesnica će teško ko moći da dostigne! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilišta u okviru projekta ''Ekspo'' 2027.

- Srbija radi, Srbija se gradi, Srbija ide napred. Ekspo je strateška stvar za Srbiju, radovi izgledaju fantastično. Posebno me raduje što će srpski specijalizovani Ekspo imati rekordan broj zemalja učesnica, rekord koji će teško neko drugi dostići. Živela Srbija! - poruka je presdednika Aleksandra Vučića.

Predsedniku Aleksandru Vučiću je ovom prilikom predstavljeno kako će izgledati povezivanje centra Beograda sa aerodromom, zatim sa Nacionalnim stadionom i potom sa Obrenovcem.

- Dalje će biti potrebno da se spoji Obrenovac i Valjevo. Devet kompozicija stiže, ići će na 15 minuta. Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou - rekao je Vučić.

Kaže da ga najviše muče radovi na nacionalnom stadionu, i dodaje da ga je posebno oduševio snimak radova iz vazduha.

- Čekaju za stadion dozvolu za postavljanje krova mesecima, niko živ neće ništa da potpiše, i tako vam to ide. Kada ljude plaše svakog dana, i kada su zloupotrebljavali jezivu tragediju godinama, neke tragedije i po tri godine, logično je da tako to ide - istakao je Vučić.

Ipak, ističe da će radovi na Nacionalnom stadionu biti gotovi na vreme, i kaže da je posebno ponosan što ćemo imati 20 učesnika više nego Astana na Ekspu.

- To je velika stvar, teško da će to ikada iko dostići - naglasio je predsednik.

Dodaje da se nada da ćemo za godinu ili dve imati na Nacionalnom stadionu finale Lige Evrope.

- To će biti podstrek za decu koja treba da igraju fudbal u budućnosti, i koji će to bolje da vide od nas matorih - kazao je predsednik.

O pruzi Beograd Budimpešta Vučić kaže da su u toku testovi, i da je naš Soko juče prvi put ušao na teritoriju Mađarske.

- Biće zadržavanje oko 20-25 minuta, ukupno će biti potrebno oko 3 sata od centra Beograda do centra Budimpešte - rekao je predsednik.

On je rekao da je zadovoljan napretkom radova, čak i kada se ne smeje kao ministar Mali.

- Ovo su velike, strateške stvari. To je od neverovatnog značaja - rekao je predsednik.

Autor: Jovana Nerić