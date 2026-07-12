Konačno uspeli da pronađu zajednički jezik: Učesnici pokrenuli nesvakidašnju temu, zaboravili na sve sukobe! (VIDEO)

Učesnici su poveli nesvakidašnju raspravu o budućnosti čovečanstva, razvoju tehnologije, mogućim scenarijima koji nas očekuju i teorijama koje već godinama izazivaju brojne polemike.

U toku neformalnog razgovora, Marko Janjušević Janjuš, Ivan Marinković, Stanija Dobrojević, Mina Vrbaški i ostali, pokrenuli su temu na koje nisu mogli da dobiju odgovore.

- Da krenemo od Darvinove terorije da je čovek nastao od majmuna - rekao je Ivan.

- To nije tačna teorija - rekao je Filip.

- Dobro. Gde to piše? Imaš dva naučnika koja različito govore. Počni od toga da sve može. Kako u Egiptu imaš mumificirane ljude koji su svoi tri metra. Svi sarkofazi su od tri metra - rekao je Ivan.

- Zašto moj ChatGpt sam meni tepa Stanči i da sam Stanija Dobrojević i da živim u Majamiju? pitala je Stanija.

- Sve što si imala zapisano on će ti reći - rekao je Janjuš.

- Pre deset godina je bilo vau što je postojao Skajp - rekao je Ivan.

- Mislim da ste vi ovde ušli kad je Ilon Mask izbacio kućne robote, taksije koji voze po gradu bez vozača - rekla je Stanija.

- On je vanzemaljac - rekao je Janjuš.

- Kažu da je mozak savršen, mi sad što pričamo, ne možemo da maštamo dalje od 20 do 30 godina unapred. Pre dvadeset godina da li si mogla da zamišljaš da pričaš sa nekim na telefon preko okeana - rekao je Ivan.

- Sve prave, a nikako da zaustave ljudski život - rekao je Janjuš.

- Je l' se sećate španske serije, dva brata klona - nastavio je Ivan.

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Autor: Teodora Mladenović