Samo da je moje oči ne vide! Janjuš s gađenjem progovrio o Kačavendi, pa ponovo osudio Asminovo roditeljstvo: To je njegova najveća sramota! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Marko Janjušević Janjuš prokomentarisao je aktuelna dešavanja u Beloj kući, a prvenstveno se osvrnuo na sinoćne nominacije.

- Sve je isto ponavljanje svaku nominaciju. Njih dve su sve isto rekle. Šta su one to novo rekle? Za takve kao što su njih dve imaju u glavi ploču koja prolazi. Vode se time da ubede gledaoce sa kakvim su monstrumom živele. Čim je izgovorio rečenicu da ga je najviše pogodilo moje izlaganje, sve mi je bilo jasno. To je negde sramota i on to neće da izusti. Za mene je to njegova najveća sramota. Da se ja razvedem i da ja ne mogu moju ćerku da vidim pet dana, ne postoji ni sud, ni državna služba da je ja ne bih video, pa makar završio u zatvoru - rekao je JAnjuš.

- Kako komenatrišeš što se tokom radija desio haos, Asmin je lomio sve redom? - pitao je Darko.

- Verujem da njega bole te provokacije i onda je Maja sve to napravila. On se ovde nikad neće odvojiti od Maje, ne postoji šansa. Mislim da su se i oni isponižavali - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš Majino uništavanje Stanijinih stvari i gađanjem jajima? - pitao je Darko.

- Ja sam to očekivao! To se neće nikad promeniti jer je to takva ličnost. Ona nije ni za kakvu vezu. Ona ne može u vezi da funkcioniše. Ona će napraviti haos uvek, ne treba joj veza. Ne postoji promena! - rekao je Janjuš.

- Koja ti je dominantnija bila u svađi Aneli ili Stanija? - pitao je Darko.

- Imaju za cilj da dokažu koja je u pravu i koja će da se domogne prvog mesta, a sve govore da ih to ne zanima. Taman im se pos*rem na prva mesta! Kako da nađe koja je dominantnija kad se isto ponašaju?! Nije nijedna dominantna - rekao je Janjuš.

- Što se Kačavenda opet pomamila? - pitao je Darko.

- Kako da ne kažem "U"? Žena govori Asminu da njaveći monstrum jer je uspavao ženu kad je išla na sahranu kod oca, a ona je na početku rijaltija bila super sa njim. Ona je govorila da je divan dasa i da je ova žena luda. Glas kad joj čujem nije mi dobro, samo da je moje oči više ne vide. Ja ću sve reći samo neću reći da je Vanja glupa - rekao je Janjuš.

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Autor: N.P.