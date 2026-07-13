AKTUELNO

Domaći

Razvezao jezik: Bebica urnisao glavne aktere, pa jedva dočekao da unakazi Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Macanović Bebica.

Bebica se osvrnuo na sve goruće teme u Beloj kući, a na samom startu razgovora progovorio je o Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Ko je po tebi u najvećem kanalu od Asmina, Aneli, Maje i Stanije? - upitao je Darko.

pročitajte još

Ni stida, ni blama! Kako može da legne sa mnom? Terza ogorčen na Sofiju, ne može da veruje kako je ispao slep kraj očiju (VIDEO)

- Mislim da je Asmin ušao sa najboljom podlogom, a da je sada u najvećem kanalu. On je donji, posle ide Aneli, pa Maja i na vrhu je Stanija izašla igrom slučaja - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na čijoj si strani u sukoba Aneli i Stanije? - upitao je Darko.

pročitajte još

Samo da je moje oči ne vide! Janjuš s gađenjem progovrio o Kačavendi, pa ponovo osudio Asminovo roditeljstvo: To je njegova najveća sramota! (VIDEO)

- Ja sam na strani Nore, što znači na Aneli i nekako sam uvek bio na njenoj strani, ali je ona nekako sve nas sama pogazila ovde i sebe svojim postupcima. Ja ne vidim da Asmin i Aneli imaju želju da reše problem oko Nore već samo žele temu - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na Đukića zbog odnosa sa Aneli? - upitao je Darko.

- Folirant, borba za mesto je krenula i evo već večeras peva Gastozove pesme. Filip nije nikada ustao da odbrani Aneli, meni je to stvarno šokantno.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne želim da pomislim kako joj je: Bebica se saoseća sa Milicom, otkrio da jedva čeka da čuje njen sud za Terzin rođendan (VIDEO)

Zadruga

Bolje da se vadim na Anđelu: Gastoz otkrio detalje veze sa Đuričićevom, pa brutalno opleo po Aneli! (VIDEO)

Domaći

Pokušava da manipuliše: Stanija urnisala Alibabu prozivkama, provalila njegovu taktiku! (VIDEO)

Domaći

U šoku jer su je cimerke osudile: Sofija progovorila o vezi sa Terzom, pa Milici PORUČILA OVO (VIDEO)

Domaći

Kupuje poršea, a priča da mu brat nema hleba da jede: Miona osula rafalnu paljbu po Ša zbog ovoga, priznala da li joj je on naneo modrice po telu (VID

Domaći

Tata joj se ponosi klipom: Kačavenda oplela po Sofiji, smatra da sa Terzom nešto nije u redu (VIDEO)