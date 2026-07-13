Razvezao jezik: Bebica urnisao glavne aktere, pa jedva dočekao da unakazi Đukića! (VIDEO)

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Macanović Bebica.

Bebica se osvrnuo na sve goruće teme u Beloj kući, a na samom startu razgovora progovorio je o Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Ko je po tebi u najvećem kanalu od Asmina, Aneli, Maje i Stanije? - upitao je Darko.

- Mislim da je Asmin ušao sa najboljom podlogom, a da je sada u najvećem kanalu. On je donji, posle ide Aneli, pa Maja i na vrhu je Stanija izašla igrom slučaja - rekao je Bebica.

- Na čijoj si strani u sukoba Aneli i Stanije? - upitao je Darko.

- Ja sam na strani Nore, što znači na Aneli i nekako sam uvek bio na njenoj strani, ali je ona nekako sve nas sama pogazila ovde i sebe svojim postupcima. Ja ne vidim da Asmin i Aneli imaju želju da reše problem oko Nore već samo žele temu - rekao je Bebica.

- Kako gledaš na Đukića zbog odnosa sa Aneli? - upitao je Darko.

- Folirant, borba za mesto je krenula i evo već večeras peva Gastozove pesme. Filip nije nikada ustao da odbrani Aneli, meni je to stvarno šokantno.

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Autor: N.P.