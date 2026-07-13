Ipak pronalazi opravdanje za nju: Filip progovorio o emocijama prema Aneli, a evo šta misli o Majinim blamovima! (VIDEO)

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru.

On je govorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić, a potom se osvrnuo i na Luku Vujovića.

- Šta se dešava sa Aneli? - upitao je Darko.

- Nemamo komunikaciju, poslao sam joj j*ja jer smo se to dogovorili još u petak i samo sam ispoštovao dogovor. Mene je iznerviralo u petak što ona priča za Asmina, ali možda ona to stvarno misli - rekao je Filip.

- Čemu vaša priča oko spoljnog sveta ako znamo tvoj stav? - upitao je Filip.

- Ja ne znam da li je nas zbližio prostor ili smo se povezali zbog nekih drugih stvari. Nismo ništa konkretno rekli, ona je meni rekla da ne želi da bude u kombinaciji - rekao je Filip.

- Nju povređuje što se samo na nju dereš, a na druge ljude ne - rekao je Darko.

- To je logično zato što prema njoj imam emocije, ona mi je najbliža u kući. Ona je moj izbor bila i video sam kako se ponaša u nekim situacijama, tako da ne mogu sad smrtno da joj zamerim to - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš način na koji tebe i Aneli komentariše Luka? - upitao je Darko.

- Kada god su on i Anita imali neki problem, ja sam čak i gledao da ih zaštitim za stolom. Čim se on s nekim upoređuje, to znači da kod njega nešto ne valja. Ja se ni sa kim nikada nisam upoređivao - rekao je Filip.

- Da li se Maja više obrukala stvarima s tobom ili odnosom s Asminom? - upitao je Darko.

- Kad čujem šta Stanija priča o tom klipu, onda sto posto sa mnom. Kad si u ljubavi, možda se i praštaju neke stvari - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: A.Anđić