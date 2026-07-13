Nerio sve više gubi: Hana zgrožena njegovom igrom, Murat ga oduvao! (VIDEO)

S obrzirom da je nedelja veče rezervisana za "Izbacivanje", voditelj Darko Tanasijević razgovara na imanju sa takmičarima, a za to vreme ostali ukućani su slobodni.

Murat Aslyguzin igrao je protiv Neria Ružanjija stoni tenis prilikom čega ga je oduvao rezultatom, a Hana Duvnjak bila je zgrožena igrom svog muža.

- J*bote Murate kako si tako dobar? - upitao je Nerio.

- Ne, nego si ti previše loš - rekla je Hana.

- 18:9 za Murata - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: A.Anđić