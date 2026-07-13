Najviše ga je zaboleo stari audi: Matora smatra da je Asmin nula od čoveka, obrisala patos s njim i Terzom (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom.

Matora je ovom prilikom progovorila o žestokom sukobu sa Asminom Durdžićem, pa se osvrnula na Terzu.

- On nije shvatio da sma ja njega ponizila više od svih. Ja sam njemu učinila uslugu, Nena me pozvala i rekla mi da garantuje za njega. Kakav si ti čovek koji kažeš da niko ne sme za rukav da ga uhvati jer ima ljude tamo, pa što te ti ljudi nisu prijavili na adresu? Njega ne možeš da opsuješ kad mu uvrediš dete. Najviše ga je zabolelo što je došao sa starim audijem. Čovek koji je došao karavanom, loži se na sponzoruše, dođeš do nekih para, prevariš i živiš tako. On je umislio d aon sve sme ovde. Krivo mi je što Maja nikad nije bila takva, on je vuče na to. Maja je oštovala emisije, ovo joj on radi sad. On nju manipuliše samo da je ne bi ostavio. On misli da će Maja da izađe prva i da se ona izvini njegovim roditeljima - rekla je Matora, pa se osvrnula na Terz i Sofiju:

- On ne konta da je to njegov blam. Dobar čovek ne priča da je dobrar čovek. DObar čovek je onaj koji misli na svoje dete i koji ne gazi svoju porodicu. Ja ne znam kako joj nije rekao da Barbaru ne uzima u usta - rekla je Matora.

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Autor: N.P.