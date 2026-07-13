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Nikada mi nije ni bio prijatelj: Mina shvatila da Bora mrzi žene nakon razvoda od bivše supruge! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića prilikom čega je govorila o gorućim temama.

Mina Vrbaški na samom startu progovorila je problemima sa Vikorom Gagićem, za koje tvrdi da ne postoje i da su njih dvoje u nikad boljim odnosima.

- Mina, ima li problema između tebe i Viktora? - upitao je Darko.

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- Nema, da kucnem u drvo. Već smo napolju u mislima, planiramo kako ćemo i šta ćemo da radimo. Vidim da je on neke stvari stavio po strani, ne vraća se na staro kad imamo neki mali sukob - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako sada gledaš na odnos sa Borom posle svega? - upitao je Darko.

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- Ne mogu da verujem da mi se to desilo s nekim s kim sa dobra 10 godina. Mi smo bili prijatelji, mogla sam da ga pozovem u bilo koje doba dana i noći. Prošli smo sito i rešeto, proputovali smo zajedno i onda se desi taj rijaliti i sve pokušava da prebaci na mene. Posle svega sam shvatila da mi on nije prijatelj jer mrzi ženski rod od razvoda - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je bio Asmin s kojim se družila na samom početku, a ko je Asmin kog ste komentarisali sinoć? - upitao je Darko.

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- Ovaj čovek ne zaslužuje da živi, on se meni toliko gadi da je to strašno. Ponekad mi je žao njegovih roditelja, ali kad se setim šta su izgovarali onda mi ni oni nisu cvećke. Ova osoba ne poštuje sebe, on je toliko sebičan i pun je mržnje. Maju više ne mogu da prepoznam, ona nikad nije bila ovako morbidna - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta će se dešavati sa Boginjom i Anđelom? - upitao je Darko.

- To će biti samo s*ksualno zadovoljavanje s obe strane, a Anđelo definitivno nije tip za nju. Ja sam joj rekla da šta god ona da odluči, biću definitivno uz nju - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: N.P.

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