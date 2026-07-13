Nerio i Hana se sele iz Dubrovnika: Zbog svoje sreće rešili da žive u ovom gradu! (VIDEO)

Poznato je da se nedeljom ujutru nakon emisije ''Izbacivanje'' uvek u ''Pabu prijatelji'' održava ''Mićina Igra istine''.
Kako ovog jutra mnogi nisu bili raspoloženi za ''Mićinu Igru istine'', Lepi Mića je započeo sa pitanjima za Anastasiju Brčić.
- Anastasija, da li posle Elite ideš kući ili sa Borom? - upitao je Mića.
- Kući naravno jer kuća je kuća i to je to - rekla je Anastasija.
- Nerio, gde ćete ti i Hana živeti? - upitao je Mića.
- Doneli smo odluku da živimo u Splitu. Tu mi je blizu Dubrovnik, pa mogu da skoknem kad želim - rekao je Nerio.
- Murate koje tri osobe su za tebe najgore? - upitao je Mića.
- Asmin i Bora po psovkama, a trećeg nemam - rekao je Murat.
- Dušice, na osnovu čega si ostala ovde? - upitao je Mića.
- Lepa sam, zgodna sam, volim da se družim - rekla je Dušica.
- Nerio, koga više ne bi voleo da vidiš? - upitoa je Mića.
- Sandru, Boru, Bebicu, Asmina - rekao je Nerio.
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Autor: A.Anđić