Želela sam osvetu: Aneli priznala da li bi ušla u Elitu i suočila se s Asminom da može da vrati vreme! (VIDEO)

U toku je ''Mićina Igra istine'' koja se održava kao i svake nedelje u ''Pabu Prijatelji''.

Aneli Ahmić porazgovarala je sa svojim sestrićem Neriom Ružanjijem i tom prilikom otkrila je da li bi ušla u rijaliti ponovo da može da vrati vreme.

- Nerio, pod kojim uslovima bi ušao u Elitu? - upitao je Mića.

- Da spavam duže, da uđem kasnije i da ostanu uslovi koje imam sada - rekao je Nerio.

- Priče te ne interesuju? - upitao je Mića.

- Ne, od ovoga ne može biti gore. Sada da mogu da vratim vreme ne bih ni ušao, ali kad sam već ušao onda bih uz te neke uslove ušao opet. Ja sam hteo da istresem svoj bes i ništa nisam uradio, isto kao i ti Aneli - rekao je Nerio.

- Blam jeste i teške priče, 15 poslednjih dana mi je uvek najgore, ali za mene je dobro što sam se rešila ovog čoveka u životu. Ja izlazim iz ove priče i idem svom detetu u zagrljaj, po ceo dan maštam samo kako šetam s njom za ruku. Jesam se izblamirala i sramota i bruka ovo jeste, ali ne žalim pto sam iznela kako sam se osećala. Sad sam svesna s kakvim čovekom ja imam dete. Moja osveta je bila da ja uđem - rekla je Aneli.

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Autor: N.P.