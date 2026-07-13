GORI BALKAN! Tačno sedam dana do SUPERFINALA: Večeras Milan Milošević stiže u Belu kuću jer učesnici gledaju USPOMENE

Došao je trenutak koji iz sezone u sezonu izaziva najviše emocija među učesnicima, ali i milionskim auditorijumom kraj malih ekrana. Kako se superfinale najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima sve više približava, svaka naredna noć u Beloj kući nosi posebnu težinu, a večeras će takmičari biti suočeni sa uspomenama koje su obeležile njihov boravak u rijalitiju.

Naime, večeras od 23 časa, uživo na Pink televiziji, na programu je emisija "Uspomene", koju vodi Milan Milošević. Reč je o jednoj od najemotivnijih emisija tokom čitave sezone, budući da učesnici imaju priliku da pogledaju najvažnije trenutke koji su obeležili njihove živote u rijalitiju, od prvih koraka u Beloj kući, neočekivanih prijateljstava, burnih sukoba i rasprava, pa sve do ljubavnih priča, pomirenja, razočaranja i scena koje su mesecima bile glavna tema javnosti.

Svaki video-snimak koji bude prikazan predstavljaće svojevrsno putovanje kroz prethodne mesece, a nema sumnje da će mnogi učesnici tek večeras postati potpuno svesni svega što su prošli od ulaska u Elitu. Emocije će biti na vrhuncu, a pojedini će po prvi put imati priliku da iz drugačijeg ugla sagledaju svoje postupke, odnose sa cimerima, ali i odluke koje su donosili tokom boravka u Beloj kući.

Poznato je da upravo emisija "Uspomene" često donosi neočekivane reakcije, iskrena priznanja, suze, kajanje, ali i nove sukobe, jer pojedini učesnici tek nakon odgledanih snimaka shvate kako su izgledale pojedine situacije koje su obeležile sezonu. Zbog toga nema sumnje da gledaoce očekuje još jedno veče prepuno uzbuđenja, emocija i iznenađenja, uz komentare koji će sigurno odjeknuti kako u Beloj kući, tako i na društvenim mrežama.

Podsetimo, veliko superfinale zakazano je za 20. jul, sa početkom od 21 čas, uživo na Pink televiziji, kada će publika svojim glasovima doneti konačnu odluku i izabrati pobednika Elite 9. Do tada, svaki trenutak može biti presudan, a večerašnja emisija "Uspomene" mogla bi da promeni tok završnice i odnose među učesnicima pred samu završnu borbu za pobedu.

Autor: Nikola Žugić