AKTUELNO

Zadruga

Idemo do pobede: Stanija priznala da li žali zbog prijateljstva s Anđelom, Janjuš joj pružio podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emisija "Pitanja gledalaca" donosi odgovore na najintrigantnija pitanja, razotkriva skrivene odnose među takmičarima i otvara teme koje su obeležile prethodne dane u Beloj kući.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Staniju Dobrojević, a ona je progovorila o svom odnosu sa Anđelom Rankovićem i tom prilikom otkrila je da joj je krivo što je on Aneli oprostio uvrede, a ne i njoj.

pročitajte još

Bestidnica je navikla da je maze zauzeti: Stanijina borba za pobedu tek sad počinje, Maju unakazila očas posla! (VIDEO)

- Juče si pitala Anđela zašto je u redu da oprosti Aneli što ga je uvredila, a tebi ne? Je l' si ikad razmislila da je to zato što je prema tebi bio blagonaklonjeniji nego prema njoj? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih trebala po Anđelu da ćutim dok mi Asmin izgovara onakve reči. Ja se borim protiv onog zla, ali smatram da sam dobro. On je uvek bio naklonjen Asminu, meni ne. Aneli je oprostio što mu je rekla da je otpadak, a meni ne može - rekla je Stanija.

- Od Aneli sam to mogao i da očekujem jer ona ne trpi kritiku, znam kakva je. Od Stanije sam sa tolikim žarom i besom dobio tako nešto, ali stvarno od nje nisam očekivao to - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Dogovor je pao! Janjuš, Anđelo i Toša letuju kod Murata u Španiji, Sara skočila kao oparena: RADIĆE GPS! (VIDEO)

- Dobio je od mene to samo zato što sam ga gledala drugim očima - rekla je Stanija.

- Vidi se da je njoj jako teško, u Anđelu je videla apsolutno sve. Nije joj lako jer posle ovoga ide u Majami da se slika na solitere. Izdrži molim te još deset dana, jako ti je teško jer si došla dva meseca ranije - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bestidnica je navikla da je maze zauzeti: Stanijina borba za pobedu tek sad počinje, Maju unakazila očas posla! (VIDEO)

Domaći

Želim što pre da ih zagrlim: Biljana Vujović ne dolazi sebi od ogorčenosti! Zbog Luke i Anite preživljava pakao, odmah se oglasila za Pink.rs

TV

Uživo na Pinku: Milan Milošević stigao u Elitu, ovo se ne propušta!

Domaći

Maja i ja šetamo kera Staniju: Alibaba aktivirao vređalicu, urniše bivšu kao nikad! (VIDEO)

Domaći

ČULA SE I NJEGOVA STRANA PRIČE: Asmin otkrio sve laži Ahmićevih, opleo po Grofici, a takmičari Elite 9 OSUDILI Luku zbog JEDNE STVARI (VIDEO)

Domaći

Burna noć iza nas: Janjuš dobio zasluženu osudu cimera, Ša doživeo totalno pomračenje i napravio rusvaj zbog Mione!