Sad im je jasno da se bliži kraj rijalitija: Stiglo važno obaveštenje u Elitu! (VIDEO)

Takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu dobili su novac za ovonedeljne troškove!
Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i takmičare obavestio da će danas svako dobiti po 2000 dinara za odlazak u prodavnicu. Ovonedeljni vođa Ivan Marinković pročitao je obaveštenje, a onda i takmičarima podelio novac koji je stigao.
Kako se rijaliti privodi kraju više nema podele budžeta, pa su zbog tofa i svi takmičari dobili istu sumu novca za ovonedeljne troškove.
Inače, takmičarima je ovo poslednja nedelja koju provode u Beloj kući, a od srede uveče počeće i finalna izbacivanja. Od danas se zvanično glasa za takmičara kojeg želite da dovedete do krune devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.
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Autor: A. Nikolić