Emotivno obraćanje Darka Tanasijevića: Sve je spremno za kraj Elite, finalisti uz himnu prolili reku suza! (VIDEO)

Voditelj dirljivim rečima raznežio finaliste najgledanijeg rijalitija u regionu!

Za sam kraj današnjeg sastanka Marko Đedović je otkrio zašto treba da pobedi u "Eliti".

- Nisam izdržao i trpeo i da jesam nikad ne bih kukao. Pozivam sve srećne, divna i pametne ljude... Kad su mi se dešavale ružne situacije nikad nisam kukao i cijukao, nosim to dostojanstveno iako nisam izabran na anketi. Nisam tvrdio da sam takav, a da oni nisu. Po svemu sudeći pre sam ja takav. Nisam žrtva, super mi je u životu, nemam nikakav problema i niko me nije maltretirao ovde polnim organom, niti to smatram maltretiranjem, već užitkom. glasajte i daj te mi još tih 100.000 evra jer bi ih ovi potrošili, pa došli da kukaju, a ja nikad ne kukam - rekao je Marko.

Voditelj Darko Tanasijević obratio se takmičarima i emotivnim rečima poželeo svima sreću za sam kraj najgledanije sezone.

- Hteo sam da se oprostim od vas. Hteo sam da vam kažem da ne zamerite ako nešto nije bilo kako treba i da se ne naljutite. Ovo nije neki šlager, osećam se kao razredni starešina. Mnogo puta ste e nervirali i izluđivali. Napunio sam 30 godina i sede su mi počele. Nervirali ste me, ali ste bili simpatični, mnogo puta ste me zabavili, rastužili i rasplakali. Sve su meni ovo dragi ljudi, zaista sa vama ovde živimo 10 meseci. Koliko god da delujemo rezervisano to je jer se trudimo da održimo profesionalni nivo, ali se saosećam sa svima vama i vaše misli često privatno budu i moje. Vaše suze često izazvou i moje suze. Naoružajte se strpljenjem i pozitivnom energijom, pokidajte večeras i želim vam puno sreće. Svi koji budu imali sreće da se nađu u superfinalu, želim puno sreće. Puno sreće želim kad se vratite svojim životima i suočite sa problemima, iznesite to sve muški i jako. Univerzalna poruka je kad mislite da su se neka vrata zatvorila da se otvaraju neka nova. videćemo na kakve izazove će da vas stavi život - rekao je Darko.

Kad je Darko završio govor krenula je himna "Elite", a takmičari su završili u suzama.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.