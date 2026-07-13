Kačavenda na udaru komentara: Ona je glavna tema ogovaranja, svi je blate! (VIDEO)

Milenu nappljuvali cimeri uz prvu jutarnju kafu, ne mogu da sakriju koliko ih nervira!

Takmičare "Elite" koji su sedeli ispod trema žestoko su ogovarali Milenu Kačavendu. Sve je započelo kad je Ivan Marinković preneo Tanji Boginji da je Milena rekla da nju ne vidi u superfinalu, nakon čega su svi razvezali jezike.

- Rekla mi je sinoć da nije sigurna da li ćeš da uđeš u superfinale - rekao je Ivan.

- A da juče je govorila da ću da uđem - dodala je Boginja.

- A ne ona će da uđe, ona je ta - govorio je Janjuš.

- Nerio i Hana isto sumnjaju da neće da uđu - dodao je Marinković.

Inače, Janjuš je i sinoć u razgovoru sa voditeljom Darkom Tanasijevićem žestoko opleo po Kačavendi i brutalno komentarisao njeno ponašanje u poslednjih par dana koje se žestoko promenilo.

- Što se Kačavenda opet pomamila? - pitao je Darko.

- Kako da ne kažem "U"? Žena govori Asminu da njaveći monstrum jer je uspavao ženu kad je išla na sahranu kod oca, a ona je na početku rijaltija bila super sa njim. Ona je govorila da je divan dasa i da je ova žena luda. Glas kad joj čujem nije mi dobro, samo da je moje oči više ne vide. Ja ću sve reći samo neću reći da je Vanja glupa - rekao je Janjuš.

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Autor: A. Nikolić