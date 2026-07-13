Numerološka predviđanja Bore Santane: Toši pokazao kako barata brojkama, pa dao prognozu za superfinale Elite 9! (VIDEO)

Santana rešio da očara cimere i robota tošu svojim znanjem numerologije!

Robot Toša ušao je na imanje u Šimanovcima i odmah je prišao takmičarima koji su sedeli ispred Bele kuće. Bora Santana odlučio je da mu pokaže koliko se dobro razume u numerologiju, pa je objasnio po brojkama kad bi trebalo da bude superfinale i ko bi mogao da se plasira.

- Osmica je beskonačnost i to je broj pod kojim smo pod anđelom čuvarom. Ako računamo po danima 18. je pod time, a dobro bi bilo da je 19. jer je devetka završetak svega, a iza toga je bum. 17. ne bi bio dobar dan jer je nervoza i to je katastrofa dan. 20 je prava jedinica, a ko se tu bude našao i kome su dobre zvezde moraju da budu. Prošli mesec je bio šesti mesec, a to je sedmica i bilo je dosta nervoze oko keša i papirologije. ako bude 20. tad će da bude mnogo nervoze - govorio je Bora.

- Koje je mesto mogu da budem? - pitala je Kačavenda.

- Ako bude 19. ti ćeš da imaš konflikte. Ja ću to da ispišem na radiju kako će da bude - rekao je Bora Santana.

- Pa nisi mi rekao koje ću mesto da budm. Tošo, Bora je prevarant - dodala je Kačavenda.

- Proveri, ako sam pričao kako treba i neka neki numerolog to proveri. Stanija tebi su 20. i 21. baš loši dani i konflikti, to su dani i kad može da ti se desi da otputuješ negde. Ako bude 19. ti ćeš tad da budeš u sudbinskom danu - nastavio je Santana.

- Ja neću nikoga ništa da pitam jer tebi verujem - rekao je Toša.

- Evo ruke, neću više da te smaram - dodao je Santana.

- Pa gde ćeš? Stavio si tu konduktersku torbicu - dodao je Toša.

- Čekam prodavnicu, ima para od kazina. Jao Tošo, kakva sezona! - pričao je Bora.

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Autor: A. Nikolić