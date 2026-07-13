Šok preokret: Janjuš rešio da zakopa ratne sekire sa Stanijom, posetio njenu oazu mira! (VIDEO)

Iako su danima unazad žestoko ratovali i svađali se oko plasmana izgleda da će na kraju ipak spustiti loptu!

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da poseti oazu mira Stanija Dobrojević. Ona nije ni mogla da nasluti da joj on dolazi jer je odmarala na doku, pa se prepala kad ga je ugledala iznad svoje glave.

Iako imaju jako napet odnos i često zarate, Stanija ga je dočekala s osmehom na licu i počela da se šali sa njim, ali je vrlo brzo Danilo Dača Virijević i oterao ga sa doka.

Inače, Stanija je sinoć odlučila da jednom i za sva vremena raskrinka nekadašnju drugaricu Maju Marinković, pa je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem žestoko oplela po njoj i razvezala jezik o njenim aferama.

- Najgore mi je bilo kad mi je izgovorio ono za oca, majku i brata. Ovde nedelje su mi najviše spominjali pokojnog oca. Dolazili su mi u krevet, ona mi je uništavala stvari i kidala sa cipelica. Maja je toliko propala... Donela je jaja i čekala je, pa je išla sa ferijem... Bože daj mi snage da ostanem normalna, sve je gore šta mi priređuju. Rade sve da me dovedu totalno do ludila. Radim molitvu ujutru i tražim od Boga pomoć. Uzela mi je bivšeg verenika, pa i temu. Uništava mi stvari, goće da idem gola i bosa. Slade se kad nemam kašiku. Dođe mi da plačem od tuge ovde. Najavila sam ekskluzivu. Krenula bih ot Takija i Maje. Za moj rođendan su mi se javila dva bivša, Luka i Šareni, i rekli su: "Onaj Taki nas upoznavao sa ćerkom". Luka je bio brutalniji, rekao je da mu nameće ćerku. Kad sam se spremala za ulazak, stavili su na spikerfon i rekli mu da ulazi Stanija, a on je opleo po meni. Ljudima je bilo neprijatno, zamolili su me da prećutim. On je meni bio na tapeti već od tad. Maja pokušava da bude Stanija Dobrojević. Miljana je zvala neke pevače, e to je smešno za ovu psihopatu. Ona targetira uspešne žene, da bi se domogla njenoh života. Subotićki je uspela dala joj je pristup. Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsednuta je s njom, i sad zna da ima nekog muža, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mije Borisavljević je rekla da je lep. KAd je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pevačice ćerka se zabavljala sa fubalerom, pokušala je i sa njim da bude - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić