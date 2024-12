Najveći problem mu je Gastoz: Anđela najavila Ivanu pakao do samog kraja Elite! (VIDEO)

Nikad neće spustiti loptu sa njim!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je da li prijateljstvo može da preživi promene.

Moderator je Marko Đedović, članovi prve grupe su Milena Kačavenda, Stefan Karić, Borislav Terzić Teza i Ivan Marinković, dok su u drugoj drupi Anđela Đuričić, Miljana Kulić, Aneli Ahmić i Aleksandra Nikolić.

- Najveći problem mu je bilo zbližavanje Gastoza i mene. Kad je video da smo više zagrizli kroz mene je hteo da uvredi njega, kad je rekao za želudac, a i da iznese pravo mišljenje o meni. On sad spujšta loptu sa svim ljudima u kući, ali ja to ne želim - govorila je Anđela.

- Šta joj je sve Miljana rekla? Zenta se Miljane i spušta loptu - rekao je Ivan.

- Miljana je govorila da sam ljubavnica tad i nijednu veću uvredu od toga. Nikad ne može da se poredi, Miljana mi je stalno otvarala oči i nije mi glumila prijatelja. Ivan mi je zabio nož u leđa kad sam bila normalna. Sa mnom spustiti loptu nikad neće. Ako se znamo dugo i ti sačekaš raspravu da mi kažeš sve što je bilo i nije, pa pošteniji mi je neprijatelj. Neću da vređam bez razloga, samo da komentarišem na svoj način. Ivan i Terza su dva muškarca koja su mi na piku, ali nisam nerealna jer kažem da Terza sad ništa loše ne radi - govorila je Đuričićeva.

- Kačavenda je rekla da mi nismo prijatelji, nego drugari. Ja sam stao na Kačavendinu stranu prošle godine, iako mi je Milica bila devojka. Kačavendu ne bih vređao kao druge jer sam je zavoleo. Ona se na keca zgotivila sa Gastozom i Karićem, ali mene je to povredilo. Šutnula me je, danas me provocira, a sve to kroz šalu... Mene to pogodi. Munja je ovde moj jedini prijatelj i neko ko je bio kod mene kući. Mi smo se prepoznali kao da nas je jedna majka rodila - pričao je Terza.

Autor: A. Nikolić