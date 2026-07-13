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Da li znate koliko je koštala Stanijina pesma Glavni akteri? Najveće face su radile na njoj, a uložila je ozbiljnu cifru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija otkrila detalje koje do sad niko nije znao o njenoj muzičkoj karijeri!

Stanija Dobrojević prisetila se dana kad se bavila pevanjem, pa je Danilu Dači Virijeviću otkrila kako je sve to izgledalo, ali i kad je donela odluku da prekine karijeru koju je gradila.

- Bila sam u fazonu da može, snimili smo tu pesmu "Glavni akteri". Uloženo je 30.000 evera, a tu su bila najjača imena Marina Tucaković Damir Handanović, Dejan Milićević. To je preok noći imalo milion, a promociju sam imala kod Saše Popovića. Imala sam nastupe u najjačim evropskim klubovima, sa našim pevačima. Upoznala sam tu i najjaču glavu. Sve se svodi na to koliko su ljudi popili, a ne na kreativni deo i spotove. Meni je taj rekao: "Devojčice, ovo je ozbiljan zmijanirk", objasnio mi je sve kako funkvioniše, gazde, pevačice i onda me pitao da li sve to želim u životu i time da se bavim. Ja sam samo izašla iz svega toga i zahvalila se. Bila sam pobednica, mega popularna. Ja ne znam da pevam, ali su mi peglali sve. Dolazili su da se slikaju, a ja sam bila atrakcija. Ti i da jesi uspešan, evo ako pričamo o Vojažu, on je dečko koji je imao podlogu sa Breskvicom, super peva, lepo izgleda i među klincima je mega popularan. To je trka pacova i kad imaš hit već moraš da razmišljaš o narednom ulaganju jer nema stajanja. Drugačije je kad si Ceca, Brena, pa samo stanu i imaju 100.000 ljudi na koncertu. Lakše je ovde da imaš zaradu, budeš popularan i budeš u priči. Ti ako izbaciš pesmu, imaš hit, a moraš da imaš mega hit da bi napunio neku jači klub - govorila je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ne zanima više da snimam pesme. Ja znam da pevam i voleo bih da imam neke svirkice sa gitaricom, ali sam zavoleo rijaliti i ovo me je više odradilo nego bilo šta, više nego "Pinkove Zvezdice". Meni se dopada voditeljstvo i da budem vezan za rijaliti jer mi je ovo ušlo u krv. Ja sam primetio da mi je ušlo u krv, ali nisam postao sujetan kao neki. Kad se bude desio trenutak da osetim sujetu ja ću da prekinem sa ovim - dodao je on.

- To nema veze sa sujetom nego se ljudi navuku na ovo. Vi biste da se penzionišete posle dve sezone, a ja sam u ovome 15 godina. Balans, mediji, Amerika, a popularnost ne sme nikad u glavu da te udari - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta. 

Autor: A. Nikolić

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