Voleo bih da me svi pamte kao... Uroš Stanić poslao gledaocima Elite nikad dirljiviju poruku! (VIDEO)

Uroš Stanić i Dača Virijević imali su priliku da se obrate gledaocima i svojim najbližima, te su tako poslali emotivne poruke!

Veliki šef zadao je takmičarima ''Elite 9'' nimalo lak zadatak, a oni su morali da se obrate gledaocima i otkriju zbog čega su baš oni zaslužili pobedu.

Uroš Stanić je prvi dobio reč prilikom čega je gledaocima poslao dirljivu poruku.

- Ovim putem želim da se zahvalim celoj mojoj podršci jer je deset meseci bila uz mene. Pokazao sam hrabrost i objektivnost, ovo je moja najteža sezona. Pokazao sam da sam borac za pravdu i da se ne plašim nikoga apsolutno. Ja sam ove sezone naučio da ne biram stranu i da biram sebe, pokazao sam da ne marim za tuđe mišljenje i ne zanimaju me predrasude koje se vrte oko mene. Pozivam sve moje zdravstvene radnike da glasaju za mene. Voleo bih da me svi pamete kao hrabrog borca i neustrašivog dečka - rekao je Uroš Stanić.

Dača Virijević naredni je imao priliku da se obrati gledaocima:

- Ja trebam da pobedim jer sam ove sezone pokazao da sam doktor ove igrice. Pokazao sam da sam se poigrao sa deset ljudi koji imaju ukupno 3000 godine. Tata, nadam se da ćeš dati novac na glasove - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.