Kako ćeš da objasniš mami i tati kako ih je vređala tvoja devojka! Dača pogodio Asmina u NAJSLABIJU TAČKU, obezbeđenje stoji između njih! (VIDEO)

Iako su nekada bili gotovo nerazdvojni, Asmin i Dača su sada u velikom okršaju, te koriste svaku priliku kako bi jedan drugome pridikovali.

Tokom današnje emisije "Gledanje snimaka" došlo je do nove svađe između Dače Virijevića i Asmina Durdžića, koji su razmenili gnusne uvrede i prozivke.

- Ja i Terza smo bili najbolji drugari - krenuo je Asmin.

- To što se ove dve biju, tebi top - rekao je Dača.

- Pa šta ja da radim? Da glumim majmuna... Terza mi se ne uvlači u b*lju niti bilo šta radi, svađali smo se zbog Stanije i Sofije, pa zbog ovog malog smrada, on je tebe zaštitio, a ti njega pljuješ zbog Sofije - rekao je Asmin.

- Ja ga nisam pljuvao, samo sam rekao da ti napraviš takvu situaciju da ti svi duvaju u b*lju. Deca te rešila, ja te rešio, šaljemo te prvim avionom za Sarajevo - rekao je Dača.

- Ja te šaljem prvim avionom za Kosovo, traktorom - rekao je Asmin.

- Mi smo bežali traktorima sa Kosova, smeće jedno. Čekaće te Ića da mu pop*iš k*rac. A kako ćeš da objasniš mami i tati kako ih je vređala tvoja devojka, ima da te diskvalifikujem. Bićeš jedina svinja tamo, tamo nema svinja - naveo je Dača.

Autor: R.L.