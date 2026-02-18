AKTUELNO

Zadruga

Bebicu bi ovaj prizor u grob oterao: Đukić i Teodora spojili ruke, pa se napravili ludi i zaspali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Koriste svaku priliku da nešto smuljaju!

Teodora Delić otišla je do toaleta nakon što je Filip Đukić došao u krevet i završila sve svoje obaveze, a potom se vratila, zakačila ruke na lisice i legla.

Ušuškao se u ljubavno gnezdo: Đukić legao pored Teodore, ruke samo što im se ne dodirnu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je Teodora legla, spustila je ruku pored Filipove, a njih dvoje su se napravili ludi i tako zaspali. Obzirom da se Filip iz toaleta vratio samo minut pre nje, jasno je da nije spavao i da je bio budan, te da ovo neće moći da im prođe pod izgovorom: ''Slučajnost u snu''.

Čim Bebice nema, njih dvoje kreću u akciju: Đukić i Teodora iskoristili novu priliku da komuniciraju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

