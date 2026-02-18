Bebicu bi ovaj prizor u grob oterao: Đukić i Teodora spojili ruke, pa se napravili ludi i zaspali! (VIDEO)

Koriste svaku priliku da nešto smuljaju!

Teodora Delić otišla je do toaleta nakon što je Filip Đukić došao u krevet i završila sve svoje obaveze, a potom se vratila, zakačila ruke na lisice i legla.

Kako je Teodora legla, spustila je ruku pored Filipove, a njih dvoje su se napravili ludi i tako zaspali. Obzirom da se Filip iz toaleta vratio samo minut pre nje, jasno je da nije spavao i da je bio budan, te da ovo neće moći da im prođe pod izgovorom: ''Slučajnost u snu''.

Autor: N.Panić