Moja pobeda će biti kad umem ćerkicu u naručje: Luka otkrio da je najponosniji jer će osnovati porodicu sa Anitom, Terza pozvao celu estradu i bivše fudbalere da ga dovedu do pobede (VIDEO)

Kako se veliko superfinale rijalitija „Elita“ ubrzano približava, učesnici su dobili jedan od najvažnijih zadataka od početka svog boravka na velelepnom imanju. Nakon čak 302 dana provedenih pred kamerama, Veliki šef je od njih zatražio da sumiraju svoje celokupno učešće, osvrnu se na najvažnije trenutke koji su obeležili njihov boravak i upute završnu poruku milionskom auditorijumu koji ih je pratio tokom cele sezone.

Pored osvrta na proteklih 302 dana, svaki učesnik imao je zadatak da se direktno obrati gledaocima i objasni zbog čega smatra da upravo on zaslužuje pobedu u ovoj sezoni „Elite“. Neki su naglasili da su kroz čitavo takmičenje ostali dosledni sebi i da nikada nisu glumili pred kamerama, dok su drugi isticali da su dali celog sebe, pokazali i svoje vrline i mane, te da upravo iskrenost treba da bude presudna u izboru pobednika. Naredni koji je dobio reč bio je Luka Vujović, kako bi progovorio na ovu temu.

- Imam prelep odnos, imam priliku sada da osnujem porodicu i da imam sve ono, što nisam uspeo na pravi način da imam i da budem prisutan, kao što nisam bio dok je moj sin Noa bio mali. Isto tako, za par meseci, ja ću biti istinski pobednik kada budem ćerkicu uzeo u ruke. Pozdraviću moju porodicu, mesto odakle potičem i sve svoje glasače da glasaju za mene. Sve ljude koji su mi slali čestitke i rekli da će biti uvek tu za moju Anitu i mene. Nikada nisam odustao od svog cilja, a moj cilj je da sve prođe u miru i Anitina trudnoća. To je naša pobeda, glasajte za Anitu i mene - rekao je Luka.

- Ne znam sebe da hvalim, ali poslaću sve ljude koji vole narodnu muziku da glasaju za mene. Ko peva, zlo ne misli. Ja sam mnogo prošao i doživeo, sada imam jednu zlatnu devojčicu moju malu. Hvala za svaki glas, svima. Kad svakakve fukare mogu da budu isopred mene, mogu i ja da imam dobro mesto. Samo da ispratim Uroša Stanića sa ostrva. Sve bivše fudbalere i veseljake želim da pozovem da glasaju za mene - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte nastavku teksta.

Autor: S.Z.