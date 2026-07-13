Uzela sam ono po šta sam došla: Anita se hvali na sav glas što je ostala trudna, jednim priznanjem šokirala sve! (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali da će reći!

Posle deset meseci boravka na imanju u Šimanovcima, takmičari su imali priliku da se obrate gledaocima i objasne zbog čega baš oni trebaju da odnesu pobedu u superfinalnoj noći.

Sara Stojanović naredna je dobila priliku da se obrati gledaocima:

- Ja sam ponosna i srećna jer sam ostala do samog kraja rijalitija na najgledanijoj televiziji. Neko sam ko je lojalan prijateljima, a možda nisam bila lojalna u ljubavi. Ja sam neko ko zrači pozitivnom energijom, neko sam ko je pevao ovde 24 sata i bila sam spontana. Pratili su me kući od decembra meseca, ali evo ja sam tu - rekla je Sara Stojanović.

- Danas kad sam saznala da ima nedelju dana do kraja, bio mi je jedan od lepših trenutaka. Ne znam šta je loše kod mene što sa 23 godine želim da imam dete, moja pobeda što ću odavde izaći kao majka je veća od Elite 7. Da li izašla 30. ili 1. mislim da sam veći pobednik od svih vas. Mislim da sam pokazala kako se bori devojka za osobu koju volim. Pokazala sam da ne lažem i da sam iskrena osoba, od sada se borim isključivo za sebe i Luku. Za moje dete su rekli da će se roditi kao k*rva, hteli su da mi oduzmu Alekseja i tako dalje - rekla je Anita.

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Autor: N.P.