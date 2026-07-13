Obećao sam mami da se neće stresirati, ispunio sam to: Janjuš uveliko sebe smatra pobednikom jer nije osramotio najmilije, Teodora ponosna jer je stoički stajala iza svojih postupaka: Nisam igrala na kartu žrtve! (VIDEO)

Pored osvrta na proteklih 302 dana, svaki učesnik imao je zadatak da se direktno obrati gledaocima i objasni zbog čega smatra da upravo on zaslužuje pobedu u ovoj sezoni „Elite“.

Nakon punih 302 dana provedenih pod budnim okom kamera, učesnici su sumirali svoje učešće i osvrnu se na sve što su prošli tokom jedne od najburnijih sezona do sada. Naredni koji je izneo stav o svom učešću bio je Marko Janjušević Janjuš.

- Veoma je teško pričati o ovoj temi, kad gledaš sebe kao pobednika. Ne želim da idem na petetiku, ne zanima me to, nema potrebe da budem patetičan, iskreno da to kažem. Moj najveći uspeh je jer sam nasmejao ovde ljude. Moji glasači umeju da mi kažu da sam ih nasmejao kada im je najgore bio. Bio sam i ostao kralj rijalitija, niko me zameniti neće, jer sam ja pravi kvalitet. Mislim da stvarno je sramota zbog moje ćerkice da se opet razdvojimo na duže neko vreme. Želim da idemo zajednoi na njene treninge, želim da budem pored nje. Osećam se kao da sam zapostavio nekog koga najviše volim, baš zbog para. Iz ovog aspekta, nisam se pokajao jer sam u rijalitiju, mnogo mi je drago jer sam ušao, preponosan sam na svoje učešće. Osećam se srećno i moćno. Mami sam obećao da se neće nervirati zbog mene u ovom rijalitiju i da neću sra*a praviti. Ispunio sam to, baš zbog moje majke, kojoj sam rekao da će ona biti ponosna na mene - rekao je Janjuš.

- Moji postupci su govorili o meni. O sebi ne volim da govorim. Razmišljala sam da ovih sedam dana imam kampanju koja će se zvati ''ne dozvoli''. Ne dozvolite da pobede ljudi koji su vređali druge najmonstruoznije, koji su išli na kartu žrtve. Ne dozvolite da vas oblate. Mislim da nisam neko ko je ikada išao na kartu žrtve, uvek sam iza svokog svog postupka stajala. Nisam spavala danima nakon što uradim neke stvari. Druga stvar koju bih izdvojila, nikada nisam vređala tuđu decu i tuđe porodice - kazala je Teodora.

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Autor: S.Z.