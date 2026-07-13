Monstrumski gibaničari! Hitna reakcija Takija Marinkovića za Pink.rs na Asminova vređanja: Maja je Lea zamenila tom DŽUKELOM!

Tokom brutalnih svađa koje Asmin Durdžić i Maja Marinković imaju proteklih nedelja, Asmin neretko izvređa njenog oca Takija Marinkovića, kog smo sada pozvali kako bi nam dao svoj sud!

Asmin Durdžić, trenutni dečko Maje Marinković u aktuelnoj sezoni "Elite", neretko izvređa njenog oca Takija Marinkovića, a u jednoj od poslednjih svađa izneo je mnoštvo gnusnih uvreda i optužbi preko kojih je njegova ćerka, Maja, prešla, iako je i on prešao Maji na uvrede u kojima su, sudeći po komentarima na mrežama, sada barabar.

Kako optužbe odzvanjaju zidovima Bele kuće, te ih tako neki i iskoriste u sukobima koje imaju sa Majom i Asminom, pozvali smo Takija Marinkovića, koji nam je dao svoj sud kada je ova tema u pitanju, poručivši Asminu da ga ne komentariše.

- Taj burduš, što su ga ti monstrumski gibaničari (Mevlida i Mustafa) koji moje dete dave i kuvaju u supi, a pošto je ne dovrše, onda je još i otruju, nek me ne komentariše, jer ne mogu da verujem da je Maja njenog ljubimca Lea zamenila tom džukelom - rekao je Taki za Pink.rs.

"Maja je branila tog šar-peja, nisam joj dao da iznosi ono što joj je Stanija pričala za Aneli"

- Ta klimakterična baba, ne zna više, pošto je "šutnuta" sa više strana, šta će da radi od muke, pa izmišlja kojekakve gluposti. Dajte imena ko je bio tu i ko je mene zvao, a toj pi*ki iz Novog Sada je, očigledno dala neku kintu da mene pljuje. Ona je dva meseca smišljala kako će da udari na mene i na Maju, kovala je plan za ulazak i pripremala teren, a pošto je nešto više imala sa mnom, što se tiče odnosa, vidite kako se sveti meni i Maji - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na Stanijine navode da je Maja bacala oko na muža Ane Korać, Anastasije Ražnatović, Mie Borisavljević i drugih...

- Baba ne bira sredstvo kako bi oljagala Maju i mnogim ženama napolju uništila brak, izmišljajući kojekave budalaštine. Sećamo se u "Zadruzi 2", kada ju je Ana Korać optužila da se je*e za pare, to je ona njoj rekla u svađi...To nije istina, to su porodične žene koje imaju porodicu, a ova budaletina mrzi ceo svet, pa i ljubavne parove koji su srećni u svojim vezama. Optužuje Maju da je bila sa Pecom, a ona je s njim išla u Kinu?! I još, pravi od Maje bludnicu, a mi smo videli na malim ekranima kako nije izlazila iz Kristijanove postelje i gospodin Kristijan je javno priznao da je imao sa njom intiman odnos na Farmi, a vidimo sada i u Eliti da je nacionalista, da je ljubavnica i da je nasilnica - rekao je Taki i nastavio:

I da ne zaboravi taj šer-pej da je Maja u Eliti 7, besomučno branila tu istu Staniju i zbog nje popila 11 tužbi od Aneli i to što Maja nije htela da upotrebi neke reči koje joj je Stanija pričala u vezi nekih kriminalnih stvari, a koje se tiču Aneline porodice. Ja sam uticao na to da Maja to nikada ne iznese za crnim stolom. Čuj, kaže ona da je Maja zvala pevače, pa zar nije ona sa 20 godina bila Hju Hefnerova zečica i skidala se, u ono vreme, naga?! Pa čuli smo da ona prodaje svoje intimne fotografije za 20 dolara, gde to ima?! Toliko o toj, pod znacima navoda, moralnoj gromadi i babetini

Autor: Nikola Žugić