NIJE POŠTEDELA LJUTU RIVALKU! Stanija poručila devojkama da se čuvaju sumnjivih tipova poput Asmina, pa optužila Aneli da je preko nje od sebe pravila žrtvu (VIDEO)

Kako se veliko superfinale rijalitija „Elita“ ubrzano približava, učesnici su dobili jedan od najvažnijih zadataka od početka svog boravka na velelepnom imanju. Nakon čak 302 dana provedenih pred kamerama, Veliki šef je od njih zatražio da sumiraju svoje učešće.

Pored osvrta na proteklih 302 dana, svaki učesnik imao je zadatak da se direktno obrati gledaocima i objasni zbog čega smatra da upravo on zaslužuje pobedu u ovoj sezoni „Elite“. Naredna koja je iznela svoj stav na ovu temu bila je Sofija Janićijević.

- Ja ću kratko da se osvrnem na to što je Mića rekao da treba da glasaju za njega ljudi njegovih godina, ne, neće, nego za mene. Šalim se, Mićo. Bageri su na vikendici, bazen treba da se gradi. Sve što ovi učesnici ni na internetu nisu videli, ja to sve želim da imam. Nikada nisam zaplakala, kad mi je teško, setim se svog kera Lava. Ajde da se ne šalim više. Sve devojke koje su prošle, ono što sam ja, glasajte za mene. Svi muškarci, koji me vole i simpatišu, glasajte za mene. Mama, ti nemoj da glasaš za mene jer sam ja taj račun prošle godine morala da platim - kazala je Sofija.

- Nisam bila učesik osam godina, želela sam da dođem u rijaliti, u epicentar medija, kako bi se čula moja strana priče. Kada sam u Americi bila, naišla sam na pogrešnog čoveka, Asmina, onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu. Tada je bilo najlakše manipulisati bilo sa mnom. Ovo je za nauk devojkama, da se dobro paze sumnjivih tipova, koji bi da manipulišu sa mnom. Ova Aneli, njegova bivša je lažna žrtva, ja nikada nisam branila Asminu da vidi dete. Asmin je štek mami obećao da će dobiti pinomoć, a ja se još uvek napadam. Ona je meni sve i svašta izgovarala. Doživela sam s njene strane razne uvredljive reči, užasne reči na svoj račun sam doživela. Moja najveća pobeda je što ću se vratiti porodici svojoj očišćena od svega emotivno, to je ono što je najvažnije - rekla je Stanija.

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Autor: S.Z.