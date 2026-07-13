Pokazali pravi sportski duh: Učesnici Elite pronašli razonodu! Evo o čemu je reč! (VIDEO)

Uvek pronađu način da se dobro razonode i druže na kvalitetan način!

Muški deo učesnika ''Elite'', rešio je da se dobro zabavi u trenutku kada je većinski deo učesnika legao da spava, te su rešili da iskoriste dvorište kao improvizovani teren, kako bi odigrali jednu partiju boćanja.

Marko Janjušević Janjuš, Ivan Marinković, Bora Santana i Luka Vujović pokazali su kreativnost, iskoristili male loptice, koje su prilagodili ovoj igri, te su započeli turu kuglanja.

Oni su se posvetili dobroj zabavi i druženju, želeći da iskoriste prijatno veče kako bi se malo rekreirali.

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Autor: S.Z.