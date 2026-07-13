Ili ću biti na vrhu, ili će me tražiti po psihijatriji: Bivši učesnik Elite zaintrigirao novom objavom, svi se pitaju šta mu je sledeći korak (FOTO)

Bivši učesnik rijalitija "Elita 7", ali i nekadašnji finalista rijalitija "Farmeri", Boža Džons, ponovo je privukao pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama objavom koja je izazvala brojne komentare.

Boža je na svom Instagram storiju podelio poruku u kojoj je otvoreno govorio o svom životnom stavu, ističući da nikada nije birao siguran put i da je oduvek bio spreman na velike rizike.

- Razmišljam nešto. U životu volim da rizikujem. Nikad nisam voleo siguran put. Ili ću biti na vrhu, ili će me tražiti po psihijatriji. Za mene sredina nikad nije bila opcija! - napisao je Boža.

Njegove reči odmah su pokrenule brojne komentare, a mnogi se pitaju da li je ovom objavom samo podelio svoje životno razmišljanje ili je, ipak, želeo da nagovesti da sprema velike promene u poslovnom ili privatnom životu.

Podsetimo, Boža Džons bavi se pevanjem, a publici je postao poznat učešćem u rijalitiju "Farmeri", gde je stigao do samog finala i osvojio visoko treće mesto. Pobedu je tada odneo Kristijan Golubović, dok je drugo mesto pripalo Predragu Laziću Peci. Prethodno je učestvovao i u rijalitiju "Elita 7", nakon čega je nastavio da bude aktivan na društvenim mrežama, gde sa pratiocima često deli detalje iz svog života i razmišljanja.

Imao oženjenog sponzora?!

Tokom učešća u sedmoj "Eliti", Božu su pratile spekulacije o njegovom seksualnom opredeljenju, ali i sponzoru kog je zvao Sirijac. On je, podsetimo, dugo bio na meti podsmeha svojih cimera u "Eliti" zbog kontroverzne priče o javnosti nepoznatom Sirijcu, koji finansira njega i njegovu muzičku karijeru. Boža je govorio da je reč o poslovnoj saradnji, dok su ga cimeri optuživali da Sirijca seksualno zadovoljava u zamenu za novac, zbog čega se tada oglasila njegova majka Goca.

- To su čiste gluposti i laži, samo što on ne zna da se odbrani! To uopšte nije istina, ni u ludilu! Imao je devojke, žene, starije i mlađe... O tome nema govora. Mi smo tradicionalna porodica, o nama se sve zna - svi smo kao prijatelji, tako razgovaramo sa našom decom i vaspitavamo ih. Sve znamo o njima i sve bi nam rekli. Boža da jeste gej, on bi to rekao - sigurna je Goga.

Na pitanje ko je izvesni Sirijac, rekla je:

- On je, ustvari, njega upoznao, bio mu je kao mentor, što se tiče muzičke karijere. On je trebalo da bude menadžer Boži, Boža ima čak i dve snimljene pesme, trebalo je da skupi pare da snimi spotove. Savetovali smo sinu da krene polako, međutim, Sirijac mu je obećao da će ga na estradu gurnuti kroz velika vrata, da će ići preko da peva... Sklopili su dogovor da potpišu ugovor na pet godina, Sirijac će u njega ulagati, a on će mu prve godine davati 50 odsto zarade, a taj procenat se smanjuje tokom godina i onda su kvit. Boža je trebalo da nastupa, Sirijac ima poznanstva u Kanadi, ovde-onde, da peva po klubovima, a ne pod šatorima. Sirijac je izabrao i pesmu, to je čisto poslovna saradnja. Taj čovek je oženjen, mi sve znamo, ali ne smemo o njemu da pričamo, da ga ne bismo kanalili. Imao je najbolje namere, ali došlo je do njegovih porodičnih problema, pa se desio onaj zemljotres u Turskoj i Siriji, pa nije imao vremena za Božu. Sirijac mu je navodno platio tu jednu pesmu, rekao:"Sad ću ja tebe da guram", trebalo je da upiše i časove pevanja, da usavrši svoje pevanje, to je finansirao. Nije mu dao nikakve velike pare, slao mu je i neke pare kao za džeparac, eto, da ima da dođe do Beograda i da troši na svakodnevne stvari, a Boža je trebalo to da mu vrati kroz nastupe, kroz pevanje. Boža mu je bezuslovno verovao.

Autor: D .T.