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Svi na Pink! Emocije će preplaviti Belu kuću! Počinju 'Uspomene', Milan Milošević ulazi u Elitu, a učesnici će se suočiti sa najvažnijim trenucima koji su obeležili njohovo rijaliti učešće!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu, stigao je trenutak koji iz sezone u sezonu važi za jedan od najemotivnijih. Učesnici “Elite” večeras će imati priliku da pogledaju svoje uspomene, a kroz ovo posebno veče vodiće ih Milan Milošević, koji ulazi u Belu kuću kako bi zajedno sa njima prošao kroz najvažnije trenutke njihovog boravka u Beloj kući!

Tokom prethodnih mEseci publika je pratila njihove prve susrete, nastanak brojnih prijateljstava, burne ljubavne veze, žstoke svađe, pomirenja, suze, smeh i trenutke koji su obeležili čitavu sezonu.

Foto: Pink.rs

Za mnoge takmičare upravo će ovo biti prvi put da iz drugačije perspektive pogledaju svoje postupke, odnose sa cimerima i odluke koje su donosili tokom boravka u “Eliti”. Neki će se prisetiti najlepših trenutaka sa porodicom i prijateljima, drugi će ponovo proživeti velike ljubavi koje su obeležile sezonu, dok će pojedini biti suočeni sa scenama koje bi najradije zaboravili. Upravo zbog toga emisija “Uspomene” svake godine izaziva snažne reakcije, iskrene suze, ali i nova suočavanja među učesnicima.

Foto: Pink.rs

Voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću, a vi spremite maramice, jer je pred vama pravi emotivni rolerkoster!

Autor: S.Z.

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