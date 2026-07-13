Pozvao glasače od Zvezdare do Kolumbije! Anđelo Ranković poslao poruku naciji: Kultura pobeđuje! (VIDEO)

Finale ''Elite'' se ubrzano približava, učesnici su dobili jedan od najvažnijih zadataka od početka svog boravka u Beloj kući.

Kako se bliži veliko finale rijalitija „Elita“, takmičari su dobili zadatak koji je izazvao brojne emocije u Beloj kući. Nakon punih 302 dana provedenih pod budnim okom kamera, učesnici su sumirali svoje učešće i osvrnu se na sve što su prošli tokom jedne od najburnijih sezona do sada. Naredni je svoj stav iskazao Anđelo Ranković.

- Ivne, ne dolazim iz Malog Mokrog Luga, nego sa Zvezdare, a jednog dana ću da ti dokažem da je to prva opština, koja je među prvim naseljenim u Beogradu. Ja sam neko ko nikada nije bio menadžerčić, ni konobarčić, već sam imao suvlasničke procente. Ja sam neko ko je morao da se fokusira na zdraviji život i rešio sam da se fokisiram na sebe. Ušao sam ovde, rešio sam da se fokusiram na učeđće samo dok sam ovde, ali sam rešio da nakon ovog učešća stanem sa svim ovim. Vreme je da se krene nekim drugim životom. Drago mi je jer sam ovde, čast mi je jer sam bio učesnik i ove godine, jer je televizija ''Pink'' dobila nagradu sa ovaj rijaliti, nije mala čast biti ovde. Ja sam pokazao da sam pošten, imam obrazovanje i svestan sam ko sam. Nikada nisam nikog izdao i prodao, a znam brojne tajne učesika. Nikada nisam ogovarao i vređao nikog, imam svoje principe i nikada se nisam dovodio u situaciju da nekom izgovaram monsztruozne uvrede, a za mene su govorili da sam bise*sualan, edipovac, incest sin... Svakakve stvari. Držim se svojih stavova, mnoge poslove sam imao, evo, sada smatram da treba i da pobedim u ovom rijalitiju. Na Fejsbuku sam izabran za mistera, na Elitovitiji sam zajedno pobeđivao sa Aneli odlikom TikTok glasova, odneo sam pobedu u kvizu znanja i smatram da sam neko ko je pored svojih kvaliteta zaslužio da pobedim. Obukao sa dres iz Kolumbije jer želim da za mene sa svih krajeva sveta glasaju - rekao je Anđelo.

- Na mlađima svet ostaje, mislim da treba da odnese pobedu neka mlada i kvalitetna osoba, poput mene. Ja sam i novijim generacijama pokazao da treba da se ugledaju na mene, da im sport bude na prvom mestu, da ne vređaju porodice drugima, da brane svoju voljenu osobu i da vole svoju porodicu. Imao sam sukobe sa njom a i sa nekim ljudima, možda nije pohvalno, ali sam branio ono što je meni najvažnije. Dolazim iz malog mesta, iz Rume, malo sam proživeo, mlad sam, ali se bavim sportom od četvrte godine. Veoma sam uspešan, imam dvesta medalja, trudim se da držim neki nivo i da u sportu uvek postižem brojne uspehe. Isto tako, kako se trudim da u sportu imam rezultate, tako želim i da očuvam vezu sa najlepšom devojkom ovde, sa Minom. Glasajte za mene i moju devojku Minu - rekao je Viktor.

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Autor: S.Z.