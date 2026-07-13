UŠAO SAM POLUPAN, SVI ZNAJU ŠTA MI SE DESILO NA PRIVATNOM PLANU: Bora priznao da je konačno preboleo razvod, pozvao glasače iz svih opština da ga dovedu do trona, pa istakao: PLAC SAM IZGUBIO, ALI... (VIDEO)

Učesnici ''Elite'' hrabro su se za borili za opstanak mesecima unazad, a sada je došao čas da iznesu svoj stav o tome zbog čega baš njima treba da pripadne pobeda.

Učesnici ''Elite'' dobili su zadatak od Velikog šefa da sumiraju utiske o svom učešću i otkriju zbog čega upravo oni treba da odnesu pobedu. Naredni koji je izneo ovaj stav na ovu temu bio je Bora Santana.

- Veoma sam srčan, znam nekad da preteram, ali nisam kalkulisao. Nisam glumac, ali sam to što jesam i veoma sam veliki veseljak. Verujem da sam u gledaocima uvek izazivao neku emociju, iskreno da kažem. Gledaoci, Železnik, Čukarica, Barajevo, Vranić, Baćevac...svi ti ljudi glasaju. Ušao sam u rijaliti polupan, svi znaju šta mi se desilo na privatnom planu, imao sam loš predosećaj, desilo mi se zaista loša stvar. Mislim da je moja pobeda to što sam to prevazišao, oprostio sam sve mojoj bišoj. Izgubio sam plac, a vi me dovedite do pobede - rekao je Bora.

- Ovde sam pronašao moju Saru, moju pravu ljubav. Glasajte za pravu ljubav, za nas dvoje koji planiramo zajednički život - kazao je Murat.

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Autor: S.Z.