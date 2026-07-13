Želeo sam da umrem kad sam saznao: Emotivna ispovest Mikice Bojanića o sinu koji ima autizam

Poznati pevač i bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Mikica Bojanić otvorio je dušu o porodici i progovorio o bolnoj temi - sinu koji ima autizam.

Na samom početku priznao je da je ponosan na bračnu zajednicu koju ima sa suprugom Dušicom.

- Zajedno smo već osamnaest godina i na prvu sam znao da je ona ta i rekao sam sebi da ću da je oženim. Brzo sam je verio i posle tri meseca smo napravili svadbu i sada imamo troje prelepe dece i ponosan sam na taj brak - priča on.

Bojanić je zatim progovorio o sinu, a na pitanje da li je poželeo da umre kada je saznao da njegov naslednik ima autizam, odgovorio je kratko "da" i nastavio:

- Jednostavno samo saznanje koje nikome ne bih poželeo, pa sama činjenica od saznanja pa kroz odrastanje da nikako ne mogu da mu pomognem to su neke stvari koje mogu da razumeju samo ljudi koji imaju tako nešto. Pomirio sam se sa tim, ali sve je velika borba. Često pomislim to da bolest pređe na mene kada dođem u fazu da vidim šta se dešava i da nema pomoći sve bih uradio da mogu da mu pomognem, a ne samo da pređe. Ne postoji stvar u životu koju ne bih uradio da ga izlečim od toga - rekao je za Blic pevač.

Dotakao se i spekulacija da je u rijalitiju suprugu prevario sa znatno mlađom učesnicom Milicom Veselinović.

- Ne, mi smo samo bili dobri i provodili vreme u “Eliti“. Bili smo prisni prijateljski i čak je par puta njena porodica provlačila nešto kroz pismo, ali mi smo bili samo prijatelji.

Autor: D. T.