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CELA ELITA PRVI PUT VIDELA SOFIJINOG VERENIKA DANETA! Svi vrište u Beloj kući, a tek da vidite Terzinu rekaciju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bela kuća izneverovala kada je ugledala Sofijine fotografije sa Danetom i njihov poljubac!

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da BorislavTerzić Terza pogleda svoje uspomene.

Prvenstveno su prikazane fotografije iz njegovog detinjstva i mladosti, a zatim se počeli klipovi iz Elite 7 sa njegovom bivšom verenicom Milicom Veličković koju je u Eliti 8 prevario dok je bila u drugom stanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su prikazivani njihovi zajednički klipovi, klipovi sa veridbe i otkrivanja pola u pozadini je išla pesma "Dugujem ti sve na svetu" zbog čega je on počeo da plače.

Kako je tekla retrospektiva njegovog učešća u rijalitiju došlo je do klipa njegovog ozvaničenja veze sa Sofijom Janićijević, ali odmah nakon toga i čuvenog ulaska Milice Veličković dok je bila u drugom stanju i njihovog prvog susreta nakon prevare.

Foto: TV Pink Printscreen

Takođe su prikazani i njegove druge emotivne veze koje su se desile u Beloj kući, između ostalog i sa Minom Vrbaški.

Nakon Mine, ponovo se desilo spajanje Sofije i Terze nakon njenog ulaska u ovu sezonu. Međutim, njihova sreća nije dugo trajala. Ubrzo su prikazani svi dokazi Sofijine veze sa deda Danetom koja je mesecima unazad dizala ogromnu prašinu u javnosti. Ovog puta su takmičari prvi put videli njihove zajednike fotografije, ali i poljubac.

Foto: TV Pink Printscreen

Terza je bio šokiran, a ostali cimeri su počeli da vrište na sav glas. Sofija je prvenstveno pokušala da sakrije svoju reakciju osmehom, ali je ubrzo promenila sve boje i osmeh je nestao.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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