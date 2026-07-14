Nema trunku srama: Sofija umire od smeha dok se pere od afere sa 41 godinu starijim čovekom, Terza zgrožen, ubeđen da su bili intimni (VIDEO)

Sofija ne prestaje da se pere od afere sa Danetom iako su dokazi prikazani u Beloj kući!
Tokom uspomena Borislava Terzića Terze prikazani su prvi put u Eliti zajednički snimci i zajedničke fotografije Sofije Janićijević sa njeniv 41 godinu starijim verenikom Danetom. Dok su trajale reklame ona je izašla sa cimerima ispred kuće i umirala od smeha.
- Dobro je, ja reko ko zna šta je. Kakav poljubac... Meni ovo sve odgovara. Oni kažu ljubila se, a ja razmišljam kad - rekla je Sofija.
- Ti si rekla da imaš samo dve slike ispred zgrade - rekla je Sofija.
- Osim ovog poljupca nema ništa - rekla je Sofija.
- Ona kaže danas da joj on treba još sedam dana za neke sitnice. Plačeš jer nisi srećna, pare te nisu usrećile - rekla je Dragana.
- Ko je rekao da nisam srećna? To je on rekao - rekla je Sofija.
- Kaže dve slike ispred zgrade, mislila sam da su stavrno napravilili aferu. Ovo... - rekla je Stanija dok se Sofija smejala.
- Ja sam ga očekivao sa stalkom za infuziju - rekao je Dačo.
- Napumpano, znaš šta je ljubljenje... - pravdala se Sofija.
- Rekla si da jedva hoda čovek - rekao je Nerio.
- Samo na snimku. Toliko se jelo g*bna kao da je ne znam šta - rekla je Sofija.
- K*rao te čovek napolju. Izgleda bolje od Miće - rekao je Terza.
- Ti to kažeš!? - rekla je Sofija.
- Jok i nije. Na šta su žene spremne - rekao je Terza.
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Autor: A.Anđić