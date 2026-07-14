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Nema trunku srama: Sofija umire od smeha dok se pere od afere sa 41 godinu starijim čovekom, Terza zgrožen, ubeđen da su bili intimni (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sofija ne prestaje da se pere od afere sa Danetom iako su dokazi prikazani u Beloj kući!

Tokom uspomena Borislava Terzića Terze prikazani su prvi put u Eliti zajednički snimci i zajedničke fotografije Sofije Janićijević sa njeniv 41 godinu starijim verenikom Danetom. Dok su trajale reklame ona je izašla sa cimerima ispred kuće i umirala od smeha.

- Dobro je, ja reko ko zna šta je. Kakav poljubac... Meni ovo sve odgovara. Oni kažu ljubila se, a ja razmišljam kad - rekla je Sofija.

- Ti si rekla da imaš samo dve slike ispred zgrade - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

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- Osim ovog poljupca nema ništa - rekla je Sofija.

- Ona kaže danas da joj on treba još sedam dana za neke sitnice. Plačeš jer nisi srećna, pare te nisu usrećile - rekla je Dragana.

- Ko je rekao da nisam srećna? To je on rekao - rekla je Sofija.

- Kaže dve slike ispred zgrade, mislila sam da su stavrno napravilili aferu. Ovo... - rekla je Stanija dok se Sofija smejala.

- Ja sam ga očekivao sa stalkom za infuziju - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

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- Napumpano, znaš šta je ljubljenje... - pravdala se Sofija.

- Rekla si da jedva hoda čovek - rekao je Nerio.

- Samo na snimku. Toliko se jelo g*bna kao da je ne znam šta - rekla je Sofija.

- K*rao te čovek napolju. Izgleda bolje od Miće - rekao je Terza.

- Ti to kažeš!? - rekla je Sofija.

- Jok i nije. Na šta su žene spremne - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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