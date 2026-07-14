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ERUPCIJA EMOCIJA! Asmin izleteo iz Bele kuće kad je ugledao ćerku Noru, nije mogao da zaustavi SUZE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu bilo lako kad je ugledao nakon mnogo vremena!

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Aneli Ahmić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku bile su prikazane fotografije i snimci njene i Asminove ćerke Nore.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli je sa somehom gledala njihove porodične trenutke, dok je Asmin istog momenta izleteo iz Bele kuće. te je počeo da roni suze ispod trema.ž

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, njihov porodični odnos već godinama unazad itrigira javnost, jer nisu u najboljem redu. Aneli je tokom učešća u Eliti 9 javno obećala Asminu da će moći da viđa ćerku, a on je njoj obećao da će joj dati punomćje da putuje sa Norom. Da li će održati svoje obećanje ostaje nam da vidimo.

Autor: Teodora Mladenović

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