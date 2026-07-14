ERUPCIJA EMOCIJA! Asmin izleteo iz Bele kuće kad je ugledao ćerku Noru, nije mogao da zaustavi SUZE!

Nije mu bilo lako kad je ugledao nakon mnogo vremena!

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Aneli Ahmić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku bile su prikazane fotografije i snimci njene i Asminove ćerke Nore.

Aneli je sa somehom gledala njihove porodične trenutke, dok je Asmin istog momenta izleteo iz Bele kuće. te je počeo da roni suze ispod trema.ž

Podsetimo, njihov porodični odnos već godinama unazad itrigira javnost, jer nisu u najboljem redu. Aneli je tokom učešća u Eliti 9 javno obećala Asminu da će moći da viđa ćerku, a on je njoj obećao da će joj dati punomćje da putuje sa Norom. Da li će održati svoje obećanje ostaje nam da vidimo.

Autor: Teodora Mladenović