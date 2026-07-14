Nije videla dete deset meseci i nije zaplakala! Stanija ne dolazi sebi nakon haosa sa Aneli, žestoko oplela po njoj! (VIDEO)

Stanija više nije mogla da sakrije emocije, pa je zajecala iz sveg glasa.

Dok su reklame u toku, Stanija Dobrojević nije mogla da pređe olako preko upomena Aneli Ahmić, te je otišla u kuću Odabranih gde je zaplakala, a Danilo Dača Virijević pružio joj je rame za plakanje.

- Kao možeš da budeš majka, a da ne plačeš na klip od deteta, a nisi ga videla deset meseci? - rekla je Stanija.

- Ko njemu veruje da je on plakao zbog deteta. Katastrofa, dva ološa. A detence čuva baba kao da ga je ona rodila - rekao je Dača.

- I nju će njena karma da je stiže. I za Luku je karma stiže. Ostavila dečka i nabila se tamo u hotelu. evo sad ima dečka koji ne želi mamu sa detetom. Go*vna mrtva. Gde sam ja Bogu u životu žgrešila da na njih nabasam - rekla je Stanija.

- Njima ništa nije bitno, ništa im nije sveto. Ućiće opet da se j*bu sa novim devojkama i muškarcima. Rekao je za dete da ga je napravio Žika, a sad plače kao zbog deteta. - rekao je Dača.

- Je l' se čula Sita sa njim 9 meseci? - nastavila je Stanija.

- NJu je sada najviše zaboleo hotel. Ona ustaje i spinuje priču. - rekao je Dača.

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Autor: Teodora Mladenović