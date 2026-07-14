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Nije videla dete deset meseci i nije zaplakala! Stanija ne dolazi sebi nakon haosa sa Aneli, žestoko oplela po njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija više nije mogla da sakrije emocije, pa je zajecala iz sveg glasa.

Dok su reklame u toku, Stanija Dobrojević nije mogla da pređe olako preko upomena Aneli Ahmić, te je otišla u kuću Odabranih gde je zaplakala, a Danilo Dača Virijević pružio joj je rame za plakanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao možeš da budeš majka, a da ne plačeš na klip od deteta, a nisi ga videla deset meseci? - rekla je Stanija.

- Ko njemu veruje da je on plakao zbog deteta. Katastrofa, dva ološa. A detence čuva baba kao da ga je ona rodila - rekao je Dača.

- I nju će njena karma da je stiže. I za Luku je karma stiže. Ostavila dečka i nabila se tamo u hotelu. evo sad ima dečka koji ne želi mamu sa detetom. Go*vna mrtva. Gde sam ja Bogu u životu žgrešila da na njih nabasam - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njima ništa nije bitno, ništa im nije sveto. Ućiće opet da se j*bu sa novim devojkama i muškarcima. Rekao je za dete da ga je napravio Žika, a sad plače kao zbog deteta. - rekao je Dača.

- Je l' se čula Sita sa njim 9 meseci? - nastavila je Stanija.

- NJu je sada najviše zaboleo hotel. Ona ustaje i spinuje priču. - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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