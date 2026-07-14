Asmin proključao od besa: Maja se ogradila od svih afera sa poznatim ličnostima, Dačo nastavio sa raskrinkavanjem! (VIDEO)

Maja i Dača više ne kriju netrpeljivost jedno prema drugom, pa su jedno drugome upitli uvrede.

Maja Marinković bila je sledeća koja je prokomentarisala uspomene Aneli Ahmić.

- Stavrno je žena koja može svašta da podnese, jaka žena. Što se tiče Asmina, videla sam da je počela vilica da m,u se trese i posle Norinih snimaka je otišao. Verujem da mu je teško da vidi dete posle toliko vremena. Tako da Stanijina priča pada u vodu. Staniju i dalje boli hotel i ne može da prežali. - rekla je Maja.

- Znam je kako diše. Mogla je da se opere posle klupice. Uništila mi je ovo što sam videla. Videli ste po mojim reakcijma šta je bilo lepo, a šta nije - rekla je Aneli.

- Mislim da je najviše boli hotel i sam taj čin što se desio. Ja stvarno mislkim da ona mrzi decu kad je videla srećnu porodicu. neka prvo gledaju svoje porodice - rekla je Maja.

- Kome je validna Maja. Maja nema šta nije rekla za Noru. Što se tiče klipa, klip je spinovanje priče. Jeste dete lepo i srećno. Ja mu ne verujem. Kad je Grofica poslala Norin klip, Asmin n ije imao nikakvu reakciju. Na klipu je Asminu ona stvar digrnuta na Aneli, a ona ga je opkoračila i rekla je da je dobila. Kako mu se digao na nju kad je rekao da je vadila krvav tampon. Nemoj da se ovde spinuju priče, da koristite dete. - rekao je Dačo.

- Ja nemam potrebu da se bilo kome pravdam. - rekla je Maja.

- Kad je bila ona situacija između Maje i Stanije, ja sam ti Milane šapnuo. Darko me je pitao i ja sam ispričao. Nije se čulo ime. - rekao je Dača.

- Ja imala aferu sa Milanom Bikovićem? Ovo je klasično izmišljanje pred kraj rijalitija. Miloš je preozbiran frajer. Najbolji glumac. Znam svaki njegov film napamert. Kamo sreće da jesam sa njim u vezi, da nisam sad u vezi. Oni nek se pravdaju napolju svojim ženama, mene briga. To nije istina - rekla je Maja.

- Sedeli smo Maja i ja u Odabranima i rekla je da me drži u šaci. Ja nisam ni imao nameru da to ispričam. Ja sam joj rekao da šta sam pričao na intervjuu za aferu Relje i Anite. Ja sam pitao Maju da li je ona imala nešto sa tim ruskim glumcem, ona mi je rekla ja i drugarica. - rekao je Dača.

- Budalaština. Ja nisam kriva što sam fatalna žena. Nemam potrebu da se bilo kome pravdam. Ovo nije istina. Men mogu da pakuju afere svaki dan, ništa novo. Pozdrav i za Anu Korać i Soraju, to su ozbiljne ribe i nisu usedelice. - dodala je Maja.

- Ti se iz nemoći je*eš sa Asminom. zamisli kad moraš da se je*eš sa Asminom da bi bila u temi i parirala Staniji. Je*o je Bilal, Čorba.. - rekao je Dača.

- Šta se ti pravdaš Majo uopšte? Dođi ovamo - rekao je Asmin.

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Autor: A.Anđić